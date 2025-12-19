Maroon 5 volta ao Brasil em 2026; carisma da banda da era digital

O Maroon 5 fez show exclusivo em São Paulo, em 5 de dezembro de 2025, para 3 mil fãs selecionados, no Arca Spaces. O evento foi organizado pela Budweiser, para lançar a plataforma Bud Live, com muita interação, hits e a gravação de um vídeo ao vivo de "This Love" para presentear os fãs brasileiros.