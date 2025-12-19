Trem ‘desliza’ sobre lago rosa e encanta turistas na Rússia
Por Flipar
Porém, essa não é a única peculiaridade do Burlinskoe. O lugar tem uma concentração de sal que supera a do Mar Morto, localizado em Israel, ultrapassando os 200 g por litro, o que impede que qualquer objeto afunde em suas águas.
reprodução youtube Vadim Makhorov
Mas o mais impressionante vem agora. Com o intuito de extrair os minerais, foi instalada uma estrutura no leito do lago, composta por trilhos que permitem a passagem de um trem.
reprodução youtube Vadim Makhorov
Esse método de transporte, que remonta ao século XVIII, agita os sedimentos presentes no fundo e, em seguida, coleta-os em vagões equipados com caçambas.
reprodução youtube Vadim Makhorov
O sal proveniente do Burlinskoe é altamente valorizado por sua pureza e sabor requintado, sendo a preferência da realeza russa.
wikimedia commons Vetrik 17
O czar Pedro I, que governou de 1682 a 1721, apelidou o lugar de "salina dos czares".
wikimedia commons Nikolai Ge
Catarina II, imperatriz da Rússia entre 1762 e 1796, somente gostava de pratos temperados com esse sal.
wikimedia commons Aleksei Antropov
O fenômeno fascinante atrai milhares de turistas de todas as partes do mundo, embora seja um local de difícil acesso.
reprodução youtube
O lago está localizado nas montanhas de Altai, próxima à fronteira com o Cazaquistão, a mais de 3.200 km de distância da capital da Rússia, Moscou.
wikimedia commons Pavel Kazachkov
Alguns acreditam que o sal e a lama do lago tenham propriedades de cura, capazes de aliviar doenças respiratórias e dermatológicas, o que também é considerado um fator que atrai os visitantes. Por conta das mudanças climáticas, a coloração rosa tem atingido o lago cada vez mais cedo a cada ano.
Reprodução - The Siberian Times
Durante os demais meses do ano, o lago Burlinskoe retorna à sua aparência "comum", com tonalidades que variam do azul ao cinza, dependendo da incidência solar.
reprodução youtube Vadim Makhorov
A Sibéria é uma vasta região localizada no extremo leste da Rússia, abrangendo cerca de 77% do território do país. É uma das áreas mais amplas e menos densamente povoadas do mundo.
wikimedia commons anatoly_l
A região é marcada por um clima continental extremo, com invernos muito frios e longos ? as temperaturas podem chegar a -25º. Os verões são curtos, porém relativamente quentes.
jacqueline macou por Pixabay
A Sibéria abriga uma grande variedade de espécies, incluindo o majestoso tigre siberiano, o urso-pardo, renas, lobos e várias aves migratórias.
Marcel Langthim por Pixabay
Hoje em dia, a Sibéria desempenha um papel estratégico na economia russa, na pesquisa científica e na exploração de recursos naturais.