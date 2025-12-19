Países que vetam o consumo de bebidas alcoólicas

No entanto, alguns países impõem restrições na comercialização de drinques por causa de leis e questões religiosas como, por exemplo, em sociedades islâmicas onde as crenças se confundem com os direitos das pessoas. O certo e o errado se baseiam no Corão.
O livro sagrado do Islã sugere evitar o consumo de bebidas alcoólicas, pois afirma que provoca intoxicação e torna o Mal maior do que o Bem. Por sinal, os muçulmanos mais radicais se negam até a mesmo a encostar em garrafas de cerveja e vinho.
Alguns países que adotam esse veto às bebidas alcoólicas são Bangladesh, Brunei (foto), Iêmen, Índia, Irã e Qatar, todos na Ásia.
O Irã é mais um representante asiático e um dos mais rigorosos no continente com relação à ingestão de bebidas alcoólicas. A punição para os nativos que desrespeitarem a orientação de forma constante pode ser castigos corporais, amputação de membros e até pena de morte.
A exceção serve somente para estrangeiros que sejam moradores ou visitantes não muçulmanos que podem consumir drinques alcoólicos ao chegar no país ou em cerimônias particulares.
No Iêmen, os drinques alcoólicos estão disponíveis apenas em hotéis, e podem ser consumidos por turistas que não são adeptos do Islamismo. Porém, o consumo não pode ocorrer em público. Nativos que desacatarem a regra podem ser presos.
No Sudão, representante africano, a lei islâmica do Sharia, que funciona como sistema jurídico, determina como possíveis sanções o enforcamento ou mutilação, caso os nativos sejam flagrados ingerindo líquidos alcoólicos.
Curiosamente, os Estados Unidos também têm restrições sobre fabricação, transporte, ingestão e comercialização de bebidas alcoólicas em algumas cidades do estado do Alabama (foto), Alaska, Flórida, Mississipi e Texas.
Mesmo com a limitação a respeito do consumo e da venda de álcool, os estados que estão incluídos nessa restrição têm a permissão para liberar a comercialização e ingestão de bebidas alcoólicas em estádios.
Um dos casos é o ?AT&T Stadium?, na cidade de Arlington, no Texas. É ali que o time de futebol americano Dallas Cowboys, que integra a principal liga norte-americana, a NFL, sedia seus jogos. A arena tem capacidade para 80 mil espectadores.
O ?Bryant-Dennis Stadium?, na cidade de Tuscalossa, no Alabama, recebe partidas da mesma modalidade esportiva, principalmente do time da universidade do Alabama. Aliás, a estrutura tem condições de comportar mais de 100 mil pessoas.