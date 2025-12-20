Dinheiro fácil: ‘Ar enlatado’ de ponto turístico é vendido como souvenir na Itália
Por Flipar
A companhia ItalyComunica resolveu inovar e anunciou o ar enlatado do Lago di Como por € 9,90 (cerca de R$ 60).
Divulgação
Segundo a empresa, cada lata vem com 400 mililitros de ?ar 100% autêntico? da região do lago, que vem atraindo cada vez mais turistas nos últimos anos.
Zairon/Wikimédia Commons
Algumas personalidades, como o ator George Clooney e a cantora Madonna, adquiriram casas luxuosas à beira do lago.
The Celebs Fact - Flickr
Até mesmo filmes famosos, como ?007: Cassino Royale? (foto) e ?Casa Gucci? tiveram cenas gravadas no entorno.
Divulgação
Segundo o departamento de turismo da Lombardia, mais de 5,6 milhões de pessoas visitaram o Lago di Como só em 2023.
Reprodução de Youtube
Em entrevista à CNN Travel, um porta-voz da ItalyComunica afirmou que a venda de ar em lata "busca criar uma lembrança que os turistas possam transportar facilmente?.
Reprodução de Instagram
?Não é um produto, é uma memória tangível que você guarda no coração [...] algo original, divertido e até provocativo", explicou.
Imagem Freepik
No entanto, parece que nem todo mundo curtiu essa ideia brilhante. O prefeito de Como, Alessandro Rapinese, afirmou que preferia os tradicionais lenços de seda da região como souvenirs.
Reprodução do Youtube
Embora possa parecer uma novidade, o Lago di Como não é o primeiro lugar na Itália a oferecer "ar enlatado". A ideia foi inspirada por outros locais, como Nápoles, onde o "ar local" é comercializado há alguns anos.
Marek por Pixabay
Em 2015, uma empresa do Canadá viu um grande aumento nas vendas quando consumidores chineses começaram a adquirir suas "latas com ar local". A Islândia é outro país que vende ar enlatado aos visitantes.
Igor Kyryliuk e Tetiana Kravchenko
/Unsplash
Localizado na região da Lombardia, o Lago di Como é um dos destinos mais encantadores da Europa.
Makalu por Pixabay
Com sua forma icônica de um "Y" invertido, o lago é o terceiro maior da Itália, com uma profundidade impressionante de até 410 metros, o que o torna também um dos lagos mais profundos da Europa.
Wirestok Freepik
O lago se formou há milhares de anos, durante a última era glacial, quando o derretimento de um grande glaciar esculpiu a paisagem.
Wirestok Freepik
Cidades e vilarejos encantadores pontuam as margens do lago, como Bellagio, Varenna, Tremezzo e Menaggio, cada um com seu charme particular
Lewis J, Goetz/Unsplash
Bellagio, muitas vezes chamada de "a pérola do lago", atrai visitantes por suas ruas estreitas e floridas, vistas deslumbrantes e belos jardins, como os da Villa Melzi e Villa Serbelloni.
Angelika por Pixabay
As margens do Lago di Como também abrigam palácios e vilas luxuosas. Essas mansões, muitas das quais estão abertas ao público, oferecem um vislumbre da arquitetura renascentista.
reprodução do Youtube
O clima ameno é outro atrativo, com verões agradáveis e invernos suaves, que permitem atividades ao ar livre durante quase todo o ano.
Chris Boland/Unsplash
No lago, é comum a prática de esportes aquáticos, como vela e caiaque, e nas montanhas ao redor há trilhas que oferecem vistas panorâmicas.