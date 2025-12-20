RevelaÃ§Ã£o mirim de Hollywood, Jacobi Jupe entra para nova versÃ£o de â€˜O Exorcistaâ€™
Por Flipar
As filmagens estÃ£o previstas para comeÃ§ar em marÃ§o de 2026, em Nova York, embora o longa ainda nÃ£o tenha uma data de estreia definida.
ReproduÃ§Ã£o do X @Screendaily
A nova produÃ§Ã£o se insere em uma das franquias mais emblemÃ¡ticas da histÃ³ria do cinema. LanÃ§ado em 1973, ?O Exorcista? original foi dirigido por William Friedkin, morto em 2023, e adaptado do livro de mesmo nome de William Peter Blatty.
reproduÃ§Ã£o
Protagonizado por Linda Blair e Ellen Burstyn, o longa se tornou um marco do gÃªnero terror e recebeu dez indicaÃ§Ãµes ao Oscar em 1974, conquistando duas estatuetas e consolidando seu impacto cultural e crÃtico.
DivulgaÃ§Ã£o
Com apenas 12 anos, Jacobi Jupe jÃ¡ desponta como um dos nomes mais promissores de sua geraÃ§Ã£o em Hollywood.
Jacobi Jupe nasceu em 1Âº de julho de 2013, em Londres, na Inglaterra, e desde muito cedo esteve cercado pelo universo do cinema e da televisÃ£o, graÃ§as Ã famÃlia profundamente ligada Ã s artes dramÃ¡ticas.
ReproduÃ§Ã£o do Youtube Canal Eric Chu
Filho do cineasta Chris Jupe e da atriz Katy Cavanagh, Jacobi cresceu em um ambiente em que a profissÃ£o fazia parte do cotidiano, uma influÃªncia que certamente moldou seu interesse pela atuaÃ§Ã£o desde os primeiros anos de vida.