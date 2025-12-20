RevelaÃ§Ã£o mirim de Hollywood, Jacobi Jupe entra para nova versÃ£o de â€˜O Exorcistaâ€™

As filmagens estÃ£o previstas para comeÃ§ar em marÃ§o de 2026, em Nova York, embora o longa ainda nÃ£o tenha uma data de estreia definida.
A nova produÃ§Ã£o se insere em uma das franquias mais emblemÃ¡ticas da histÃ³ria do cinema. LanÃ§ado em 1973, ?O Exorcista? original foi dirigido por William Friedkin, morto em 2023, e adaptado do livro de mesmo nome de William Peter Blatty.
Protagonizado por Linda Blair e Ellen Burstyn, o longa se tornou um marco do gÃªnero terror e recebeu dez indicaÃ§Ãµes ao Oscar em 1974, conquistando duas estatuetas e consolidando seu impacto cultural e crÃ­tico.
Com apenas 12 anos, Jacobi Jupe jÃ¡ desponta como um dos nomes mais promissores de sua geraÃ§Ã£o em Hollywood.
O ator ganhou projeÃ§Ã£o ao integrar o elenco de ?Peter Pan e Wendy?, lanÃ§ado em 2023, e vem atraindo atenÃ§Ã£o especial da crÃ­tica e do pÃºblico por sua participaÃ§Ã£o no drama de Ã©poca ?Hamnet: A Vida Antes de Hamlet?.
?Hamnet: A Vida Antes de Hamlet? tem direÃ§Ã£o de ChloÃ© Zhao e jÃ¡ aparece entre os tÃ­tulos apontados como fortes candidatos Ã s principais categorias do Oscar de 2026.
Jacobi Jupe nasceu em 1Âº de julho de 2013, em Londres, na Inglaterra, e desde muito cedo esteve cercado pelo universo do cinema e da televisÃ£o, graÃ§as Ã  famÃ­lia profundamente ligada Ã s artes dramÃ¡ticas.
Filho do cineasta Chris Jupe e da atriz Katy Cavanagh, Jacobi cresceu em um ambiente em que a profissÃ£o fazia parte do cotidiano, uma influÃªncia que certamente moldou seu interesse pela atuaÃ§Ã£o desde os primeiros anos de vida.
Seguindo os passos do irmÃ£o mais velho, Noah Jupe, que jÃ¡ conquistara reconhecimento em Hollywood por papÃ©is em filmes como ?Um Lugar Silencioso?, Jacobi comeÃ§ou sua prÃ³pria trajetÃ³ria artÃ­stica muito jovem.
Sua estreia em produÃ§Ãµes relevantes aconteceu em 2021, com participaÃ§Ã£o na sÃ©rie ?Britannia?, um projeto histÃ³rico ambientado na era romana.
Em 2023, Jacobi alcanÃ§ou maior visibilidade ao interpretar Michael Darling em ?Peter Pan e Wendy?.
A adaptaÃ§Ã£o em live-action de um clÃ¡ssico da Disney, que o colocou no radar global como uma das promessas mais interessantes da nova geraÃ§Ã£o de atores mirins.
No ano seguinte, ele ampliou ainda mais seu repertÃ³rio em televisÃ£o ao integrar o elenco da minissÃ©rie ?Passado?, exibida pela Apple TV+.
Logo em seguida, foi escolhido para um papel de destaque no cinema, de Hamnet Shakespeare na adaptaÃ§Ã£o dirigida por ChloÃ© Zhao do romance de mesmo nome.
Esse projeto especialmente representa um marco em sua carreira nÃ£o apenas pelo peso da direÃ§Ã£o de Zhao, vencedora do Oscar, mas tambÃ©m porque acabou reunindo Jacobi e seu irmÃ£o Noah no mesmo filme.
Muito jovem, Jacobi Jupe jÃ¡ construiu um currÃ­culo sÃ³lido e diversificado, transitando com naturalidade entre televisÃ£o e cinema, entre produÃ§Ãµes de estÃºdio e projetos autorais.
