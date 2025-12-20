Atores que ficaram carecas: veja como eram antes

Christopher Meloni ? ator americano, nascido em 1961. Adotou o visual careca no fim dos anos 1990, inicialmente por opção estética ligada a papéis na TV, como ele já relatou em entrevistas, e acabou mantendo o estilo ao longo da carreira.
Divulgação
Dwayne Johnson ? ator e ex-lutador americano, nascido em 1972. Passou a raspar a cabeça no fim dos anos 1990, ainda na WWE, por opção estética, decisão que ele próprio já explicou em entrevistas e que se tornou parte de sua imagem pública.
Instagram @therock
Alan Arkin ? ator e diretor americano, nascido em 1934. Passou a aparecer careca a partir dos anos 1990, após a perda natural de cabelo, mudança comentada por ele em entrevistas e incorporada ao visual maduro da carreira.
Divulgação
James Spader ? ator americano, nascido em 1960. Começou a aparecer careca no fim dos anos 2000, após a queda natural de cabelo, visual que ele passou a assumir de forma definitiva em entrevistas e trabalhos mais recentes.