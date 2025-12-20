Tempo seco é coisa rara: Lugares onde chove muito no Brasil
As chuvas são benéficas para a agricultura, a geração de energia hidrelétrica e o abastecimento de água, mas podem causar enchentes, deslizamentos de terra e problemas de infraestrutura.
Belém (PA) ? O clima equatorial úmido e a proximidade com a Amazônia fazem com que Belém tenha chuvas intensas quase todos os dias. Isso mantém a vegetação exuberante, mas também provoca alagamentos frequentes.
Florianópolis (SC) ? A umidade vinda do oceano e o relevo montanhoso fazem a capital catarinense ter muitas chuvas. Isso ajuda a manter a Mata Atlântica, mas também causa deslizamentos em áreas de encosta.
Curitiba (PR) ? A capital paranaense tem chuvas frequentes devido à sua altitude e correntes úmidas vindas do Atlântico. O clima chuvoso favorece parques e nascentes, mas pode causar enchentes e trânsito complicado.
Porto Velho (RO) ? O clima amazônico gera chuvas intensas na cidade, principalmente no verão. Isso mantém os rios caudalosos, mas pode levar a alagamentos e dificuldades no trânsito.
Joinville (SC) ? A maior cidade de Santa Catarina tem um dos maiores índices pluviométricos do Brasil, devido à influência do oceano. Isso favorece a vegetação, mas gera constantes inundações.
São Luís (MA) ? O clima quente e úmido faz com que as chuvas sejam intensas no verão. Isso ajuda na formação de manguezais, mas alaga ruas e prejudica a infraestrutura.
Nova Friburgo (RJ) ? Cercada por montanhas, a cidade recebe muitas chuvas orográficas. Isso mantém suas fontes de água, mas o risco de deslizamentos é alto.
Petrópolis (RJ) ? A cidade imperial tem chuvas constantes por conta da altitude e umidade oceânica. Isso favorece as nascentes, mas deslizamentos são um perigo constante.