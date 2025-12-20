Frutas também podem ser fonte de proteína: Veja as mais ricas no nutriente
As proteínas nas frutas ajudam na manutenção dos tecidos e no funcionamento geral do organismo, especialmente em dietas variadas e equilibradas
Goiaba
Rica em proteínas entre as frutas, a goiaba contribui para a saciedade e oferece alto teor de vitamina C, ajudando na imunidade
Abacate
O abacate contém mais proteínas do que muitas frutas e também fornece gorduras saudáveis que auxiliam no controle do colesterol
Jaca
A jaca tem boa quantidade de proteína vegetal e é fonte de fibras, ajudando na digestão e na saúde intestinal.
Amora
A amora oferece proteínas e antioxidantes que protegem as células contra danos e contribuem para a saúde da pele.
Damasco seco
O damasco seco concentra mais proteína do que a fruta fresca e ainda é rico em ferro, ajudando na prevenção da anemia
Passas
As passas - uvas desidratadas - fornecem proteína e energia rápida, sendo úteis para atletas e em lanches saudáveis.
Figos secos
Figos secos são fonte moderada de proteína e trazem cálcio e potássio, que beneficiam ossos e músculos.
Kiwi
O kiwi contém proteínas e é rico em vitamina C e fibras, auxiliando na digestão e na defesa do organismo.
Laranja
Embora menos conhecida por isso, a laranja contém pequenas quantidades de proteína e oferece grande aporte de vitamina C.
Banana
A banana fornece proteína e potássio, importante para o funcionamento muscular e para evitar cãibras.
Aqui vão duas sugestões de saladas leves e nutritivas que combinam algumas dessas frutas com proteínas vegetais e outros ingredientes saudáveis:
Salada de abacate com amora e nozes
Corte o abacate em cubos, misture com amoras frescas e folhas de rúcula. Finalize com nozes picadas, um fio de azeite e suco de limão para dar acidez.
Salada de goiaba com kiwi e quinoa
Fatie a goiaba e o kiwi e misture com quinoa cozida e fria. Acrescente hortelã picada e um toque de mel ou vinagre balsâmico para equilibrar o sabor.
E aqui estão duas sugestões refrescantes de sucos usando essas frutas:
Suco de goiaba com laranja e hortelã
Bata no liquidificador a polpa da goiaba com o suco de laranja natural e folhas frescas de hortelã. Coe se desejar e sirva gelado para um sabor cítrico e aromático.
Suco de kiwi com banana e limão
Bata o kiwi descascado com a banana e suco de meio limão. Adicione água gelada para ajustar a consistência e beba na hora para aproveitar os nutrientes.