Atrações de Singapura, um dos países mais ricos do planeta
Por Flipar
Colonizada pelo Império Britânico no século 18, Singapura ainda permaneceu por dois anos - entre 1963 e 1965 - como um estado da Malásia.
- Andrzej/Pixabay
Um país insular, está situado na ponta sul na Península Malaia e também possui em seu território 60 pequenas ilhas, além da principal.
Mapas em Português/Wikimedia Commons
De acordo com o ranking mundial de PIB per capita elaborada pelo Banco Mundial, Singapura é o quinto país mais rico do mundo (88,4 mil dólares por habitante), atrás apenas de Luxemburgo, Irlanda, Suíça e Noruega.
Terence/Wikimédia Commons
Com uma população de 5,7 milhões de pessoas, a República de Singapura é uma das regiões mais densamente povoadas do mundo, superada apenas pelo Principado de Mônaco e Macau.
- Jean Michel Pixabay
Após separar-se da Malásia, o estado-autônomo teve como liderança política Lee Kuan Yew, que ocupou o posto de primeiro-ministro por mais de 30 anos e comandou o ?milagre econômico? singapurense.
Domínio Público/Wikimedia Commons
O país também se destaca nos níveis educacionais e de saúde. No Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) de 2022, obteve a melhor classificação global entre os alunos em matemática, leitura e ciências.
Reprodução/Youtube
Com o tempo, Singapura também tornou-se um destino turístico famoso, com atrações populares como o Jardim Botânico (foto) e o Zoológico de Singapura.
flickr john
Em Singapura, aconteceu o primeiro Grande Prêmio noturno de Fórmula 1, em 2008. A prova, vencida pelo espanhol Fernando Alonso, entrou no calendário da categoria naquele ano e segue até hoje, na no Circuito Urbano de Marina Bay.
Shiny Things/Wikimedia Commons
A queima de fogos na Marina Bay na festa de fim de ano atrai turistas do mundo inteiro para Singapura. O evento acontece em frente ao empreendimento.
Youtube Canal AFP Português
Singapura tem quatro línguas reconhecidas como oficiais pelo governo: inglês, malaio, chinês e tâmil. Já a moeda corrente é o dólar de Singapura.
Imagem de Jess Foami por Pixabay
O aeroporto possui quatro terminais, cada um deles com identidade própria, lojas, restaurantes e atrações como museu, spa e piscinas. Esses espaços são interligados por um sistema moderno de metrô.
Divulgação
Ao lado de outros cinco países, Singapura tem o passaporte mais valioso do mundo, com acesso a 194 destinos sem restrições.