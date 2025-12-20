Ator condenado pela Justiça não pôde voltar à sequência de ‘Fantasmas se divertem’
Por Flipar
O filme é a sequência de um dos clássicos da comédia americana: "Os Fantasmas se Divertem", lançado em 1988 com direção de Tim Burton.
Divulgação
Quando a sequência foi lançada, em setembro de 2024, muita gente estranhou não contar com o ator Jeffrey Jones no elenco. Foi ele que interpretou Charles no original.
Divulgação
Mas a ausência do ator tem explicação: ele foi preso em 2002 por posse de material que expunha fotos íntimas de crianças.
Divulgação
Condenado a cinco anos de liberdade condicional, ele ainda foi preso duas vezes após não atualizar seu status de quem havia sido fichado nesse tipo de crime.
Greg Gorman - wikimedia commons
No entanto, outros atores da versão original estão neste filme. Inclusive Michael Keaton, que completou 73 anos no dia 5 de setembro de 2024. Mais uma vez, o filme é dirigido por Tim Burton.
Divulgação
Além de Michael, a atriz Winona Ryder também está na continuação e resgata mais um personagem vivido no primeiro filme, em 1988: Lydia Deetz, capaz de interagir com o mundo dos mortos.
Divulgação
?A ideia era: você não pode encher o filme de Beetlejuice, porque isso iria arruiná-lo. O Beetlejuice não dirige tanto a história quanto no primeiro. Ele faz mais parte da trama, ao contrário do primeiro, onde ele aparecia e conduzia o filme um pouco.?, disse Keaton à GQ.
Divulgação
Nascido nos Estados Unidos, Michael John Douglas viveu no Condado de Allegheny, na Pensilvânia, antes de se consolidar como ator.
Divulgação
A parceria dele como Tim Burton é que alavancou sua carreira. Ele foi escolhido por Tim Burton para encarnar o bio-exorcista Beetlejuice no filme homônimo, que tornou-se um sucesso mundial.
Divulgação
No longa-metragem, o público acompanha um casal de fantasmas - interpretados por Geena Davis e Alec Baldwin - que tentam assombrar os novos moradores de sua antiga casa,
Divulgação
O orçamento de Beetlejuice foi de US$ 15 milhões, com apenas US$ 1 milhão entregue ao trabalho de efeitos visuais. Considerando o alcance dos efeitos, que incluíam stop motion, animação de substituição, maquiagem protética, marionetes e tela azul.
Divulgação
Burton também escolheu Keaton para interpretar o herói Bruce Wayne (o Batman), no filme de 1989. O estúdio hesitou, por conta dos diversos papéis cômicos que o ator havia interpretado até então.
Divulgação
Mas acabou contratando Michael Beaton para o papel do Homem-Morcego. E deu certo. Sua interpretação convenceu a crítica e o público e o consagrou de vez.
montagem / wikimedia commons / reprodução
As filmagens ocorreram no Pinewood Studios entre outubro de 1988 e janeiro de 1989. O orçamento encaminhado foi de $ 30 milhões a 48 milhões de dólares
Divulgação
O sucesso o fez reprisar o papel do homem-morcego em Batman Returns (1992). Nas produções, o artista contracenou com alguns dos melhores vilões da história dos quadrinhos: Coringa (Jack Nicholson), Pinguim (Danny Devito) e Mulher-Gato (Michelle Pfeiffer).
Divulgação
Keaton chegou a ser convidado para reprisar o papel em Batman Forever, mas declinou após a saída de Burton do projeto. Assim, o ator também estava insatisfeito com o valor oferecido pelo estúdio, sendo então substituído por Val Kilmer.