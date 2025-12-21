100% de risco de morte: Região da Austrália é infestada por 100 mil crocodilos
Por Flipar
Esses crocodilos, conhecidos por serem territoriais e agressivos, raramente causam incidentes fatais. A morte de uma criança de 12 anos em 2022 foi o primeiro caso desde 2018.
wikimedia commons Dibyendu Ash
Embora o número de crocodilos (100 mil) seja menor que o da população humana local (250 mil), debates sobre controle populacional e segurança continuam, especialmente em regiões turísticas como Queensland, onde há mais incidentes fatais.