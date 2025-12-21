Os aperitivos foram criados para estimular o apetite antes das refeiÃ§Ãµes. Com o tempo, essa prÃ¡tica se expandiu, incorporando uma variedade de petiscos e bebidas que nÃ£o dependem de uma refeiÃ§Ã£o posterior.
Imagem de TheUjulala por Pixabay
Hoje, os aperitivos sÃ£o uma parte comum de muitas refeiÃ§Ãµes sociais e festividades ao redor do mundo. E vÃ¡rios paÃses tÃªm tradiÃ§Ãµes fortes em relaÃ§Ã£o a esses pratos fartos de pequenas guloseimas para petiscar.
Imagem de aiperfectportraits aiperfectportraits por Pixabay
Na Espanha, os "tapas" sÃ£o pequenos pratos que podem incluir azeitonas, queijos, jamÃ³n, e frutos do mar. O hÃ¡bito de compartilhar tapas reflete a cultura social e a convivÃªncia.
Imagem gerada por InteligÃªncia Artificial
Na ItÃ¡lia, os "antipasti" incluem uma variedade de frios, queijos, pÃ£es e azeitonas. Este ritual serve como uma forma de iniciar as refeiÃ§Ãµes em um ambiente descontraÃdo.