Teresina: capital do Piauí é a primeira cidade planejada do Brasil
Por Flipar
A cultura tem uma rica diversidade cultural, influenciada por povos indígenas, africanos, europeus e migrantes. Teresina é berço de nomes relevantes da música e da literatura, entre eles o poeta Torquato Neto, considerado um dos maiores nomes da Tropicália.
Acervo/Agência Senado
Essas manifestações se expressam em celebrações religiosas, folclóricas, danças, músicas, gastronomia e artes. A cena musical de Teresina, por exemplo, é diversa e criativa, com artistas que se destacam em vários gêneros.
Secult/PI
Essas ricas tradições são preservadas e festejadas com reverência ímpar, especialmente em festas populares que encantam moradores e turistas. Eventos como o "Cultura na Praça" trazem música, circo e arte para espaços públicos da cidade.
SeCult
Ao longo de seus 173 anos de história, Teresina consolidou-se como uma cidade que une rica cultura e um forte patrimônio histórico.
Divulgação/Prefeitura de Teresina
Atualmente, Teresina segue a se expandir nos sentidos Norte, Sul e Leste, e nas últimas décadas passou a crescer também para cima, com a popularização de prédios de apartamentos.
Aureliano Muler/Prefeitura de Teresina
A cidade é hoje reconhecida por sua capacidade de preservar suas tradições e ao mesmo tempo se modernizar para atender às necessidades de seus habitantes e visitantes. Com história, cultura, gastronomia e hospitalidade, Teresina encanta quem a visita e quem nela vive.