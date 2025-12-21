Indústria, cultura e natureza marcam cotidiano em Contagem, em Minas Gerais
Por Flipar
Desde sua emancipação, ocorrida na segunda metade do século XX, a cidade passou por um processo de crescimento que redefiniu seu perfil, aproximando-se de características de um polo industrial e comercial consolidado.
Divulgação
A localização estratégica, a poucos quilômetros da capital de Minas Gerais, favoreceu essa transformação, permitindo o desenvolvimento de uma infraestrutura capaz de atender às demandas de uma população crescente.
Divulgação
A economia de Contagem tem na indústria um de seus principais pilares. O município abriga um número expressivo de empresas de setores como metalurgia, alimentos, logística e farmacêutico.
Divulgação
Esse ambiente industrial diversificado tem impacto direto na geração de empregos e na movimentação econômica da cidade e da região.
Divulgação
Além da indústria, o comércio varejista e atacadista exerce papel fundamental no abastecimento local e no atendimento a municípios vizinhos.
Reprodução do facebook Bairro Eldorado, Contagem , MG
Esse dinamismo econômico coloca Contagem entre os maiores PIBs de Minas Gerais, contribuindo para a integração da cidade aos fluxos comerciais e de serviços da Região Metropolitana.
Gervacio Rosales/Wikimédia Commons
No campo da organização urbana, Contagem tem uma distribuição de escolas, unidades de saúde, centros comerciais e áreas de lazer permite que moradores de diferentes bairros encontrem recursos básicos em um raio próximo de suas residências.
Divulgação
Essa característica territorial tem sido apontada como um dos fatores que colaboram para a qualidade de vida local, junto com os investimentos públicos em mobilidade e infraestrutura.
Divulgação
A presença de áreas verdes também compõe a paisagem urbana de Contagem. Entre os espaços de maior destaque estão o Parque Ecológico Eldorado e o Parque Sarandi.
Divulgação
O primeiro conta com trilhas e locais destinados ao lazer e à contemplação ambiental, enquanto o segundo é reconhecido pelas quadras esportivas e pela pista de skate, frequentada por jovens e famílias.
Divulgação
Essas opções reforçam a preocupação com a oferta de espaços públicos para práticas de atividades físicas e de convivência comunitária.
Divulgação
No setor cultural, a cidade mantém iniciativas que buscam preservar a história e valorizar a produção artística local. O Centro Cultural de Contagem funciona como um espaço para exposições, oficinas e apresentações, recebendo diferentes expressões culturais ao longo do ano.
Divulgação
Outro ponto de interesse é a Igreja Matriz de São Gonçalo, construção que preserva elementos da arquitetura colonial e integra o patrimônio histórico do município.
Mateuszica/Wikimédia Commons
A Feira de Arte e Artesanato do Eldorado, por sua vez, movimenta os fins de semana com a presença de expositores, músicos e visitantes, funcionando como espaço de circulação cultural e geração de renda.
Divulgação
A educação em Contagem acompanha o crescimento populacional com uma rede composta por instituições públicas e privadas. O município conta ainda com unidades do Instituto Federal de Minas Gerais, que ampliam a oferta de cursos técnicos e superiores.
Divulgação
A Praça da Jabuticaba é um espaço público conhecido por suas árvores centenárias de jabuticaba, que dão nome ao local. A fruta, aliás, é uma das marcas da cidade.
Reprodução do Youtube
Além do valor ambiental, a praça é palco de eventos culturais e atividades ao ar livre, reunindo moradores em momentos de lazer e confraternização.
Reprodução do Youtube
O custo de vida em Contagem é considerado competitivo em relação a outras cidades da região, atraindo pessoas que buscam alternativas residenciais com boa infraestrutura e preços acessíveis.
Divulgação
A proximidade com Belo Horizonte permite que muitos moradores realizem deslocamentos diários para trabalho ou estudo, sem abrir mão de um cotidiano com características menos urbanizadas.
Breno Pataro/PMBH
Festas tradicionais e manifestações culturais de raiz permanecem vivas em Contagem, reforçando o vínculo da cidade com suas origens e promovendo a identidade local.
Divulgação
Com a combinação de desenvolvimento industrial, crescimento urbano planejado e valorização de elementos históricos e culturais, Contagem ocupa posição de destaque na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Divulgação
O município segue em processo de transformação, buscando equilibrar as demandas de expansão com a preservação de suas tradições e a melhoria contínua da qualidade de vida de seus habitantes.