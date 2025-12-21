Shipbroker: profissão pouco conhecida tem mercado aberto
Por Flipar
Um shipbroker também precisa ter habilidades comerciais, para atender às demandas de oferta e de procura. Conhecimentos de idiomas, legislação naval e até de oceanos também são bem-vindos.
Imagine que você precisa exportar uma carga. Qual o tamanho da embarcação usar? Quanto tempo deve durar o contrato? Onde achar a embarcação ideal? Com quem falar? E se a embarcação der defeito no meio da operação, de quem é a responsabilidade? São perguntas que o corretor responderá para você.
A Petrobras costuma lançar licitações para contratar embarcações semanalmente. O corretor de navios também oferece serviços de consultoria, indicando aos interessados quais preços eles devem oferecer para ganhar o certame.
O shipbroker tem a capacidade de projetar o mercado marítimo, por estar em uma posição onde ele dialoga com todos os setores do universo naval. Como é uma área complexa, extensa e que envolve nações e negócios, também há jovens que se formam em R.I (relações internacionais) atuando como corretores navais.
Nos últimos meses, o Brasil tem visto um reaquecimento do setor naval, com a Petrobras lançando ainda mais licitações e descobrindo novos poços de petróleo. Além disso, há estaleiros sendo abertos e reabertos, não só para reparar embarcações, mas também para construir novas.
O Governo Federal e o Ibama discutem a liberação da exploração de petróleo na Margem Equatorial Brasileira, promissora área que envolve o litoral do Norte e, sobretudo, do Nordeste.
O presidente Lula e a Petrobras já afirmaram que são favoráveis, enquanto o Ibama ainda quer mais garantias de que a exploração não trará prejuízos e não a autoriza.
As principais empresas do Brasil na área são a WSB Advisors, a Clarksons e a BrazilShip. Cada uma com um foco em embarcação diferente, como navios-tanque, navios-plataforma, navios-sonda, OSVs, entre outros.
"Atuar como shipbroker e? ir muito ale?m de unir demandas a?s ofertas. Entendemos que o que nos destaca e? a capacidade de dominar o mercado naval como um todo, desde simples especificações de cada embarcação até estar em grandes projetos envolvendo engenharia e consultorias para empresas do Brasil e do mundo afora.", conta Pedro Pellegrini, da WSB.