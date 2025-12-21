Naturais, mas não inofensivas: descubra ervas que exigem moderação
Por Flipar
Além do uso culinário, muitas ervas são consumidas em chás, infusões e preparações caseiras. Essa versatilidade faz com que estejam presentes no dia a dia de quem busca uma rotina alimentar mais natural.
imagem gerada por i.a
No entanto, por conterem princípios ativos potentes, algumas ervas exigem moderação. O consumo excessivo ou contínuo pode provocar efeitos indesejados, especialmente quando feito sem orientação Veja algumas que exigem moderação.
Imagem gerada por i.a
ALECRIM - O alecrim é conhecido por suas propriedades antioxidantes e estimulantes da digestão. Também é associado à melhora da circulação e da disposição mental.
Imagem de xesisex por Pixabay
Na cozinha, é usado para temperar carnes, legumes, pães e azeites aromatizados. Em forma de chá, costuma ser consumido de maneira ocasional, principalmente após refeições mais pesadas.
O excesso, porém, pode causar irritação gástrica e aumento da pressão arterial em pessoas sensíveis. O uso diário e prolongado não é indicado, especialmente em versões concentradas.
SÁLVIA - A sálvia é valorizada por sua ação anti-inflamatória e por ajudar no alívio de desconfortos na garganta e na digestão. Também é usada tradicionalmente para equilibrar a transpiração excessiva.
David Monniaux -wikimedia commons
Seu uso culinário aparece em molhos, carnes e preparações com manteiga ou azeite. Em infusão, costuma ser utilizada por períodos curtos, como apoio em momentos específicos.
imagem gerada por i.a
O consumo exagerado pode causar efeitos neurológicos leves, devido à presença de compostos ativos fortes. Por isso, não deve ser ingerida diariamente por longos períodos.
Wheeler Cowperthwaite - wikimedia commons
BOLDO - O boldo é uma das ervas mais populares para auxiliar o funcionamento do fígado e aliviar sensação de estufamento. Seu sabor amargo está ligado justamente aos compostos que estimulam a digestão.
Simonjoan wikimedia commons
Geralmente é consumido em chá, de forma pontual, após exageros alimentares. Não costuma ser usado como tempero, mas sim como infusão funcional.