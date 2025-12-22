Caso de jovem que morreu atacado por leoa na Paraíba escancara problema sistemático no Brasil
Por Flipar
O problema não é exclusivo do Brasil. Nos Estados Unidos, a redução dos hospitais psiquiátricos sem a criação de substitutos robustos fez com que prisões se tornassem as soluções para saúde mental.
Wikimedia Commons/Andrew Smith
Segundo Ilana Pinsky, isso evidencia que a falta de serviços não leva as pessoas à liberdade, mas sim ao desamparo, à rua ou à prisão.
Freepik
Ela defende que, em vez de uma regressão manicomial, o Brasil necessita de uma modernização da rede com mais leitos de qualidade, unidades de crise e serviços residenciais eficazes.
Pixabay
No Brasil, transtornos de ansiedade, depressão, transtorno bipolar, transtornos obsessivo?compulsivos (TOC) e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH) são alguns dos problemas psiquiátricos mais comuns.