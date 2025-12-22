Sem luz e sem internet: Cientistas advertem sobre risco de apagão em escala global
Por Flipar
Em 2024, vários cientistas manifestaram preocupação com relação a uma gigantesca tempestade solar que poderia causar um "apocalipse" na internet, que poderia durar meses.
reprodução youtube
Esse fenômeno é causado por explosões solares que lançam massa coronal (EMC) em direção à Terra, afetando o campo magnético do planeta, de acordo com especialistas.
reprodução
Durante uma emissão de EMC, ocorrem enormes erupções de gás ionizado a temperaturas elevadas, originadas na coroa solar.
reprodução youtube
Quando esse gás atinge o campo magnético da Terra, pode provocar tempestades geomagnéticas, prejudicando as comunicações e as instalações elétricas.
wikimedia commons Marco Antonio Manzotti Nascimento
Em 2020, no início do ciclo atual, a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos (NOAA) participou de um grupo com várias instituições científicas, cada uma com suas previsões.
Department of Commerce / Office of the Secretary 1913
No evento, os cientistas que observaram o comportamento do Sol e notaram um aumento nas manchas solares, muito além das previsões iniciais.
divulgação / Goddard Space Flight Center
O ciclo solar, que geralmente dura cerca de 11 anos, passa por três fases; são elas:
wikimedia commons David Chenette, Joseph B. Gurman, Loren W. Acton
Mínimo Solar: Nessa fase, o Sol tem pouquíssima atividade.
reprodução youtube
Máximo Solar: É o período em que o Sol está mais ativo.
reprodução youtube
Declínio: Durante essa fase, a atividade solar diminui e então retorna ao próximo mínimo solar.
wikimedia commons Paul Stewart
Observar as manchas solares e suas erupções é útil para os cientistas preverem as tempestades solares com antecedência, geralmente entre dois a quatro dias antes ? a depender da velocidade das partículas expelidas.
divulgação / nasa
Segundo o professor Peter Becker, da Universidade George Mason, ?a Internet atingiu a maioridade numa época em que o Sol estava relativamente calmo e agora está entrando em uma época mais ativa?.
Reprodução/TV Globo
O professor esclareceu que essa supertempestade já aconteceu uma vez, em 1859, mas tem um porém: ?É a primeira vez na história da humanidade que houve uma interseção do aumento da atividade solar com a nossa dependência da internet?, disse.
reprodução youtube
O professor lidera um projeto em colaboração com o Naval Research Laboratory para desenvolver um sistema de alerta que ofereça tempo para o caso de uma tempestade solar perigosa se aproximar.
wikimedia commons United States Navy
Segundo ele, o período de reação é curto. Depois de uma EMC potente ? que pode ter várias velocidades ? são apenas de dois a quatro dias para tomar medidas e reduzir os impactos.
reprodução youtube
Se nuvens de plasma atingem a Terra, o campo magnético age como uma proteção. No entanto, essa interação pode gerar um excesso de carga elétrica que vai direto para o solo.
Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center
?Todos os interruptores eletrônicos, todos esses armários eletrônicos em todos esses prédios de escritórios. Isso tudo poderia fritar?, completou.
imgix Unsplash
De acordo com Becker, ?há cerca de 10% de probabilidade de que, na próxima década, algo realmente grande aconteça e possa acabar com a internet?.