Alpinista é acusado de ‘deixar namorada para morrer’ em montanha na Áustria
Por Flipar
Plamberger afirmou ter deixado Kerstin para buscar ajuda por volta das 2h da madrugada.
sasaki/Unsplash
A acusação sustenta que Plamberger a abandonou de maneira cruel, sem sequer providenciar um abrigo contra o vento ou utilizar equipamentos de emergência como saco de dormir de bivouac ou cobertores térmicos.
Tim Oun/Unsplash
O pico da Grossglockner é conhecido por seu formato piramidal e por atrair alpinistas experientes desde o século 18.
Christel/Pixabay
É a segunda montanha mais proeminente dos Alpes, ficando atrás apenas do Monte Branco, e a mais alta a leste do passo do Brennero.
Karl Egger/Pixabay
Além de sua relevância esportiva, a montanha Grossglockner é um símbolo nacional austríaco, frequentemente associada à identidade cultural do país e à preservação ambiental.