Marcos Oliveira, o Beiçola da “Grande Família”, recebe presente após pedido viral nas redes
Por Flipar
A solicitação apareceu em uma postagem que viralizou, na qual o ator segurava uma plaquinha com o item desejado. A resposta veio rapidamente: a própria marca da máquina desejada comentou que atenderia ao pedido, garantindo o presente de Natal.
Divulgação
Outros residentes do Retiro também participaram da iniciativa, compartilhando desejos semelhantes. A instituição, que abriga artistas que precisam de ajuda, inaugurou recentemente um bistrô, aliás. E Marcos fez incentivos às pessoas a visitarem o espaço.
Reprodução redes sociais
Ele disse: "Oi, gente. Estamos aqui no Bistrô do Retiro dos Artistas, e quero convidar vocês todos para tomar um café, tomar um chopp, comer uma refeição maravilhosa. Aí você vai encontrar pessoas ilustres, artistas renomados."
Reprodução redes sociais
Após idas e vindas, Marcos Oliveira, enfim, passou a morar no Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, em abril de 2025.
Reprodução/Instagram
Em fevereiro, o ator Stepan Nercessian chegou a comentar sobre a situação vivida por Marcos Oliveira. ?Várias vezes ele ia para lá, muitas vezes ele desistia, não queria ir?, lembrou Nercessian em entrevista para a coluna Gente, da revista Veja.
Cida Cabral, administradora do Retiro dos Artistas, disse que a casa destinada a ?Beiçola? foi doada por Marieta Severo, que foi colega de elenco do ator na bem-sucedida série ?A Grande Família?. A atriz costuma destinar recursos para construção de residências no local.
Ao jornal ?O Globo?, Rose Scalco, advogada e amiga de Marcos Oliveira, declarou que o ator sobrevive somente com a aposentadoria de um salário mínimo e ganhos por trabalhos eventuais, uma renda insuficiente para que ele pague aluguel.
Scalco contou que o ator sofreu duas ações de despejo e teve ajuda financeira das influenciadoras Deolane Bezerra e Martina Oliveira. No entanto, ainda assim ele precisou deixar o apartamento em que morava.
?Oi, gente, estou precisando muito de trabalho. Quero trabalhar porque preciso ter a minha dignidade de volta. Estou bem, melhorando (de uma cirurgia). Estou sem comer desde ontem. Por favor, me ajude?, suplicou.
Marcos Oliveira comentou a publicação com um agradecimento e esclarecendo que ficou em condições financeiras ruins por ter sido vítima de um golpe.
SBT/João Raposo
Localizado no bairro Pechincha, na zona oeste do Rio de Janeiro, o Retiro dos Artistas é uma instituição sem fins lucrativos que acolhe artistas em condições de vida precárias, com dificuldades financeiras ou sem suporte familiar.