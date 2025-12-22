Declaração de Timothée Chalamet sobre paternidade é vista como alfinetada a outro ator famoso
Na mesma entrevista, o ator de "Duna" revelou que filhos "podem estar no radar".
Reproduc?a?o/Instagram
Chalamet ainda opinou sobre o chamado "Movimento Sem Crianças" ("Childfree", em inglês) e disse que acha o pensamento "desolador".
Reproduc?a?o/YouTube
Conhecido pela série "O Estúdio"e pelo filme "Superbad: É Hoje", Rogen já disse em entrevistas que "não conheço ninguém que é mais feliz com filhos do que nós sem filhos", se referindo ao seu casamento com Lauren Miller.
Reproduc?a?o
Em 2024, ele voltou a comentar sobre o assunto: ?Se tem uma grande coisa que eu não vou fazer, é ter filhos [...] Eu tenho 40 anos, eu sei [como é]. Alguns amigos meus tem filhos há décadas. Algumas pessoas querem filhos, outras não."
Reproduc?a?o/AppleTV+
Após a fala de Chalamet, usuários nas redes sociais reagiram, acusando-o de desrespeitar Rogen e ressaltando que decidir ter ou não filhos é uma escolha pessoal.
Reproduc?a?o/YouTube
?Eu, pessoalmente, estou realmente curtindo minha vida desoladora, Timothée?, disse um internauta. ?Nossa, existem pessoas que querem ser pais, e outras que não querem?, alegou outro.
Divulgação
A decisão de não ter filhos tem sido cada vez mais discutida abertamente por figuras públicas. Veja algumas celebridades internacionais que fizeram essa escolha!
Freepik
Oprah Winfrey ? A apresentadora e empresária explicou em entrevistas que sabe da responsabilidade imensa de criar filhos e decidiu que maternidade não faria parte do seu caminho.
Reprodução/YouTube
Dolly Parton ? A cantora e empresária foi casada por quase 60 anos com Carl Dean e eles optaram por não ter filhos. Em 2023, ela disse: "Com tudo que está acontecendo, eu detestaria ter trazido uma criança para o mundo."
Reprodução/Instagram
Ricky Gervais ? O comediante comentou repetidas vezes (inclusive nos seus especiais) que não quer ter filhos, citando motivos pessoais e até argumentos sobre população e estilo de vida.
Flickr - Thomas Atilla Lewis
Enya ? A cantora irlandesa é conhecida por levar uma vida muito reservada; fontes públicas e biografias indicam que Enya nunca se casou nem teve filhos, preferindo concentrar-se na carreira e na privacidade.
Wikimedia Commons/Irish Times
Miley Cyrus ? Em entrevista ao podcast "The Interview", do The New York Times, a cantora disse que nunca sentiu "paixão" em relação à maternidade. Em outro momento, a artista já havia dito que as "questões ambientais" são um dos motivos.
Reprodução
Helen Mirren ? A atriz veterana já disse em entrevistas não ter "nenhum instinto maternal". Apesar de já ter afirmado que é "muito feliz por não ter filhos", Mirren confessou que convive muito bem com os dois filhos do seu marido, Taylor Hackford.
Wikimedia Commons/Harald Krichel
Heather Graham ? Conhecida por "Se Beber, Não Case!", a atriz já afirmou que "80% do tempo se sente feliz por não ter filhos". Ao jornal The Guardian, ela disse: ?Acho ótimo que mais mulheres estejam expressando o desejo de não ter filhos.?