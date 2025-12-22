Ciência desvenda mistério de ‘dragão japonês’ encontrado no século 15
Por Flipar
Segundo relatos passados de geração em geração, Ashikaga visitava o templo Todai-ji quando um monge relatou ter avistado um pequeno ser com aparência de dragão, ressecado pelo sol.
Wikimedia Commons/Wiiii
O xogum teria então recolhido os restos mortais e decidido preservá-lo como uma relíquia.
yamabon/Pixabay
Um estudo recente revelou que a criatura era, na verdade, uma fêmea de marta ? um pequeno mamífero peludo da mesma família das doninhas, comum nas regiões central e sul do Japão.
Wikimedia Commons/Dani Kropivnik
"Os dois pré-molares são claramente visíveis, e essa característica indica que se trata de uma espécie do gênero Martes", indicaram os cientistas.
Wikimedia Commons/MAKY.OREL
Naquela época, o templo Todai-ji passava por reformas, o que leva a crer que a marta tenha entrado no local, ficado presa e, com o tempo, mumificada naturalmente.
Wikimedia Commons/Hyppolyte de Saint-Rambert
Encontrada em florestas da Europa e Ásia, a marta é um mamífero ágil, de corpo esguio, patas com garras afiadas e caudas longas.
Manfred Antranias Zimmer/Pixabay
A pelagem espessa desse animal já foi muito valorizada na indústria de peles, o que levou a espécie a ser caçada intensamente no passado.
Andrea Bohl/Pixabay
Elas se alimentam de pequenos mamíferos, aves, insetos, ovos e também frutas, sendo considerada uma oportunista na dieta.
Wikimedia Commons/?????? ?????????
Hoje, algumas espécies de martas são protegidas por leis de conservação devido ao risco de extinção em certas regiões.
Georg Wietschorke/Pixabay
As martas apresentam uma característica peculiar chamada de "implantação retardada": após o acasalamento, o embrião só se fixa no útero meses depois, fazendo com que o nascimento ocorra em uma época mais favorável do ano, geralmente na primavera.