Museu britânico descobre livro macabro feito com pele de assassino
Corder foi capturado, julgado e executado em 1828. Depois de sua morte, sua pele foi usada para encadernar livros que contam sua história.
A prática, chamada bibliopegia antropodérmica, foi comum no século 19, especialmente ligada a punições ou para registros médicos.
Terry Deary, autor do livro "Horrible Histories", destacou que criminosos do passado temiam mais a dissecção pós-morte do que a própria execução.
Além dos livros, o caso de Corder inspirou filmes, como "Maria Marten, or The Murder in the Red Barn", de 1935.
Moyse's Hall é um dos museus mais antigos e históricos da cidade de Bury St Edmunds, no condado de Suffolk.
Originalmente construído como uma casa de comerciantes, Moyse's Hall já teve diversos usos ao longo do tempo ? serviu de moradia, pousada e até de posto policial antes de ser convertido em museu em 1899.
O acervo do museu é bastante diversificado, abrangendo desde artefatos arqueológicos e relíquias da Idade Média até peças que ilustram o cotidiano da cidade ao longo dos séculos.