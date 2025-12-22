Quais são os melhores? Veja ranking dos filmes da saga Harry Potter
Por Flipar
No entanto, o filme mescla muita tensão com humor (uma "pegada" mais adolescente), além de atuações exageradas.
Divulgação
Os filmes de Harry Potter geraram uma quantia em dinheiro impressionante e histórica. Os oito filmes juntos renderam um total US$ 7,7 bilhões, o que seria equivalente a R$ 39 bilhões.
Imagem de Clker-Free-Vector-Images por Pixabay
Para ter uma ideia do sucesso e a da influência da história do bruxo de óculos, os últimos quatro livros consecutivamente foram considerados os mais vendidos da história, sendo que o último deles vendeu por volta de 11 milhões de cópias nos Estados Unidos só nas primeiras 24 horas após o lançamento!
Divulgação
No entanto, faltam elementos que deixem a obra mais memorável e interessante. Ocupa essa posição mais pela qualidade e pelo carisma de boa parte dos outros filmes.
Reprodução/ Harry Potter
O ponto positivo deste filme é que Harry se mostra mais maduro e entende que seu papel não é mais ser um estudante, mas alguém que precisa liderar um grupo de jovens bruxos. O embate entre Dumbledore e Voldemort é um dos momentos mais incríveis da saga.
Reprodução/ Harry Potter
Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Tom Felton e Helena Bonham Carter estão no grupo de atores mais famosos dos filmes de Harry Potter.
Instagram @daniel9340
Além deles, nome como Gary Oldman, Robert Pattinson e Maggie Smith também brilharam na icônica sequência de filmes
Reprodução/ Harry Potter
A obra consegue gerar suspense no público do começo ao fim, além da introdução de novos elementos e personagens que caracterizam o mundo da magia. Outro ponto interressante é que a uníão do trio Harry/Rony/Hermione fica ainda mais forte nesta parte da história.
Divulgação Warner Bros
O ar de nostalgia vai ganhando força a cada minuto de passa e as lutas memoráveis, de diversos personagens (até mesmo dos secundários), geram um clima inesquecível.
Reprodução/ Harry Potter
Os fãs tiveram o primeiro contato com o personagem Harry Potter, ficaram deslumbrados com a magia de Hogwarts e descobriram que Voldemort é "Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado". Um filme cativante e com poucos defeitos.
Reprodução/ Harry Potter e a Pedra Filosofal
Único dirigido pelo vencedor do Oscar Alfonso Cuarón, aqui temos elementos fundamentais para a história e que são extremamente interessantes. O mistério de Sirius Black, o Mapa do Maroto, o lobisomem e o fantástico voo de Harry no Buckbeak.
