Conheça a empresária iraniana que está remodelando o negócio dos direitos musicais
Por Flipar
Khosrowshahi é fundadora e CEO da Reservoir Media, uma das principais empresas independentes de gestão de direitos musicais.
Seu acordo pelos direitos musicais do espólio de Davis inclui 90% das suas composições e receitas, além da gestão de nome e imagem do lendário jazzista.
Nascida no Irã em 1971, Golnar Khosrowshahi é pianista clássica com MBA pela Columbia Business School.
A companhia também é dona dos selos Chrysalis e Tommy Boy, fundamentais para o gênero do hip-hop.
Em 2023, a Reservoir foi responsável por destravar os direitos das gravações do grupo De La Soul, permitindo que chegassem aos serviços de streaming.
?Ter conseguido fazer o impossível com o De La Soul foi um cartão de visitas incrível para a Reservoir?, declarou Bill Werde, diretor do programa de negócios musicais Bandier, da Universidade de Syracuse.
Khosrowshahi credita parte de seu sucesso ao fato de ser uma "outsider" em um setor historicamente fechado, no qual mulheres dificilmente alcançam posições de liderança.
?Você praticamente não vê ninguém que cresceu dentro da indústria musical e chegou à liderança sendo mulher?, disse a CEO.
Atualmente, Khosrowshahi é consolidada como uma das executivas mais influentes da música mundial.
Ela transformou a Reservoir em uma potência, capaz de fechar acordos históricos com ícones da música e garantir que legados artísticos sejam preservados e modernizados.