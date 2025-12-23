Desafio da convivência: Maior prédio residencial do mundo reúne 5 mil apartamentos
Por Flipar
Além da imponência arquitetônica, o Regent Park International Center revela tanto sua capacidade de abrigar uma ?cidade vertical? quanto os desafios de viver em um espaço tão concentrado.
- Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
O edifício abriga cerca de 5 mil apartamentos, tem uma altura de 206 metros e aproximadamente 30 mil moradores.
Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
Na parte interna, existem escolas, mercados, consultórios médicos, espaços de lazer e até sistemas de entrega automatizados.
Reprodução do Youtube
Inicialmente, o prédio, inaugurado em 2013, foi pensado para ser um hotel de luxo de seis estrelas.
Reprodução do Youtube
Ao todo, são 39 andares com corredores e passarelas que conectam os blocos.
Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
Além disso, os moradores têm acesso a controles biométricos e gestão robótica de recursos como a água.
Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
A estrutura funciona como um forte apelo "funcional": linhas retas, formas geométricas e ausência de decorações.
Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
Apesar da promessa de praticidade, a experiência de morar ali varia muito. Nos andares superiores, há apartamentos espaçosos e confortáveis com vista privilegiada.
Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
Já nas áreas inferiores, antigos lofts foram transformados em estúdios minúsculos, muitas vezes sem janelas.
Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
Em alguns casos, imóveis de mais de 140 m² foram divididos em até oito microapartamentos, cada um com uma minicozinha, prática que se multiplicou por todo o edifício.
Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
Durante seu auge, o Regent International foi apelidado de ?prédio das celebridades?, por atrair influenciadores e simbolizar status em Hangzhou.
Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
No entanto, a mistura de residências com empresas e a densidade populacional excessiva comprometeram limpeza, segurança e convivência entre vizinhos.
Reprodução do Youtube
A superlotação se tornou evidente em elevadores, corredores e áreas comuns, deixando transparecer as fragilidades do projeto.
Reprodução do Youtube Canal FantasticaMente
Hoje, embora ainda mantenha grande população e desperte curiosidade de visitantes que querem conhecer essa espécie de cidade vertical, o prédio é visto com ressalvas.
Reprodução do Youtube
A autonomia interna, em vez de fortalecer laços comunitários, muitas vezes resulta em isolamento, anonimato e sensação de aperto.
Reprodução do Youtube
Hangzhou, onde fica o o Regent International, é a capital da província de Zhejiang, no leste da China, situada às margens do famoso Lago Oeste (West Lake), um dos cartões-postais mais visitados do país.
Reprodução/YouTube
Historicamente, Hangzhou foi um dos pontos finais da Rota da Seda e encantou viajantes como Marco Polo, que a descreveu como uma das mais belas cidades do mundo.
Freepik
Atualmente, Hangzhou mistura ares de cidade histórica com arranha-céus futuristas, shopping centers e grandes centros de convenções