Lenda ou instinto? Animais que parecem ‘prever’ o tempo
Por Flipar
O ?The Old Farmer's Almanac? reuniu muitas lendas urbanas sobre como os animais podem prever o clima.
Y S Unsplash
Na Alemanha, cientistas estudaram se animais poderiam detectar terremotos iminentes. Eles descobriram que várias espécies, como vacas, ovelhas e cães mostraram uma certa agitação até 20 horas antes de um terremoto.
pixabay
Há também estudiosos que dizem que os grilos podem ser usados como termômetros naturais. Eles são insetos que têm a temperatura do corpo influenciada pelo ambiente, além de fazerem mais barulho em dias mais quentes.
Emanuel Rodríguez pexels
Alguns cientistas também já relataram várias espécies de sapos que às vezes emitem uma vocalização distinta, uma espécie de ?chamado de chuva?, momentos antes de chegar o tempo chuvoso.
Mike Erskine Unsplash
Reza a lenda que quanto mais preto tiver na lagarta, mais rigoroso será o inverno. Na verdade, a cor da lagarta é determinada pelo tempo que ela passa se alimentando, sua idade e espécie.
Lasclay Unsplash
Os ursos, por exemplo, estão hibernando mais tarde e acordando mais cedo por causa do clima do planeta cada vez mais quente.