Primeiro foguete comercial partindo do Brasil explode após lançamento no Maranhão
Por Flipar
Durante o voo, que durou pouco mais de um minuto, uma anomalia foi identificada e a transmissão ao vivo acabou sendo interrompida.
Reproduc?a?o
Antes do corte do sinal, foi possível acompanhar o foguete atingir a velocidade do som e avançar até o ponto de maior pressão aerodinâmica , a "MAX Q".
Reproduc?a?o
Esse fator permite uma economia significativa de combustível e redução de custos operacionais devido à maior velocidade de rotação da Terra na região.
Divulgac?a?o/Daniel 9D
Conflitos fundiários com comunidades quilombolas e um acidente, ocorrido em 2003, quando a explosão de um protótipo do VLS-1 resultou na morte de 21 profissionais, acabaram atrasando o desenvolvimento do programa espacial brasileiro.
Rose Brasil/ABr
Com dimensões de 21,8 metros de altura e 1,4 metro de largura, o foguete representa um avanço no segmento de pequenos lançadores orbitais.