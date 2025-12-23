Fenda gigantesca divide dois continentes e atrai curiosidade
A fenda fica localizada a cerca de 50 km da capital Reykjavik, no Parque Nacional Þingvellir.
Nadine Bliedung Unsplash
Essa área toda fica na Dorsal Meso-Atlântica, que é uma parte do oceano onde tem muitos vulcões, alguns dos mais ativos do mundo!
Harshil Gudka Unsplash
Inclusive, a localização de Istambul a tornou um importante centro comercial e cultural ao longo da história.
Istanbul Tipps wikimedia
A cidade era o ponto de encontro das rotas comerciais entre a Europa e a Ásia, o que contribuiu para sua prosperidade.
Engin Yapici Unsplash
A posição entre dois continentes também influenciou a cultura de Istambul. A cidade é um caldeirão de culturas e influências europeias e asiáticas, o que se reflete na sua arquitetura, culinária e costumes.
Michael Parulava Unsplash
A divisão da cidade exige uma infraestrutura de transporte eficiente para conectar as duas partes. Por isso, pontes e túneis submarinos foram construídos para facilitar o tráfego entre os continentes.