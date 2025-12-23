Biólogos descobrem o verme da meningite em caramujo
Por Flipar
A Fundação Oswaldo Cruz fez a confirmação após a morte de um morador da cidade com a doença. O animal contaminado estava no bairro Ipiranga.
Reprodução TV Globo
A infecção ocorre nas pesdoas quando elas ingerem o muco liberado pelo caramujo, que pode estar em algum vegetal. É preciso lavar muito bem os alimentos para evitar a contaminação.
Reprodução TV Globo
O caramujo com o verme é do tipo chamado aruá. Esta espécie está na posição 74 na lista das 100 das espécies exóticas invasoras que mais causam danos no mundo.
kenpei wikimedia commons
Introduzidos no Brasil ilegalmente na década de 1980 para serem criados como alimento, os caramujos africanos (Achatina fulica) são uma grave ameaça à biodiversidade, à economia e à saúde pública.
domínio público
Caracterizado por sua concha cônica e espiralada, o caramujo africano pode atingir tamanhos consideráveis, com algumas populações alcançando até 20 centímetros de comprimento.
reprodução vocerealmentesabia
Os caramujos africanos foram trazidos para o Brasil como opção mais lucrativa ao escargot. Herbívoros, eles se alimentam de hortaliças, frutas e flores.
Kadooshka wikimedia commons
Os caramujos africanos são hospedeiros de vários parasitas, incluindo o verme causador da meningoencefalite eosinofílica, doença que pode ser fatal.
pixabay
A infestação de caramujos africanos está presente em 23 estados brasileiros, sendo os mais afetados os estados do Sudeste e Centro-Oeste.
claude alleva pixabay
Só no Rio de Janeiro, por exemplo, o caramujo africano já foi registrado em 57 dos 92 municípios do estado.
Reprodução/TV Globo
O controle da infestação de caramujos africanos não é uma tarefa simples. O primeiro passo conscientizar a população acerca dos riscos da espécie.
R. Winkelmann pixabay
Outras medidas possíveis são: a vigilância epidemiológica para identificar e monitorar focos de infestação; o controle mecânico, realizado por meio da coleta e eliminação dos caramujos;
Josep Monter Martinez pixabay
A prevenção da infestação é a melhor forma de controle. Para isso, é necessário manter quintais e jardins limpos e livres de entulhos e não descartar lixo em terrenos baldios.
Reprodução/TV Globo
Ao identificar a presença de um caramujo, é recomendável recolher os animais e seus ovos, sempre com as mãos protegidas por sacos plásticos ou luvas. Feche bem o saco.
reprodução brasilescola
Em seguida, é necessário quebrar as conchas para evitar a eclosão dos ovos, fazer um buraco no solo e cobri-lo com cal. Se forem achados só ovos, o procedimento deve ser o mesmo.
Reprodução/TV Globo
Na África, o habitat de origem do caramujo gigante, existem patógenos como bactérias, fungos e parasitas que naturalmente controlam essa população.
Reprodução/TV Globo
No Brasil, onde o caramujo gigante não é uma espécie nativa, os estudos ecológicos sobre esse molusco ainda estão em estágios iniciais, e nossas perspectivas são baseadas em experiências de outros países, como os Estados Unidos e a Índia.
Reprodução/TV Globo
Em certas regiões da Índia, onde a introdução do caramujo gigante ocorreu há mais de um século, não foi observado nenhum declínio nas populações desses moluscos.
Reprodução/TV Globo
No Havaí, a explosão da população do caramujo africano ocorreu poucos anos após a sua introdução na década de 30.