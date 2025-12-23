Cidades perfeitas para quem viaja sozinho pela Europa
Por Flipar
O estudo foi feito com base em uma pontuação dada pelos próprios turistas, que avaliaram, entre outras coisas, atrações turísticas e restaurantes para se conhecer sozinho. Confira o ranking!
montagem / unplash
20) Roosendaal (Holanda), 54 pontos: Localizada na província de Brabante do Norte, essa cidade encantadora dos Países Baixos é conhecida por sua atmosfera acolhedora e arquitetura pitoresca.
reprodução youtube
17) Bucareste (Romênia), 55 pontos: A cativante capital da Romênia, mescla o antigo com o moderno. O Palácio do Parlamento e as igrejas ornamentadas são símbolos da cidade.
seisdeagosto/Wikimedia Commons
13) Riga (Letônia), 58 pontos: A capital da Letônia é uma joia arquitetônica às margens do rio Daugava. Seu centro histórico foi declarado Patrimônio Mundial pela UNESCO.
Imagem de Makalu por Pixabay
11) Lucerna (Suíça), 59 pontos: Conhecida por sua Ponte da Capela e a Torre da Água, Lucerna é uma cidade encantadora às margens do Lago dos Quatro Cantões, cercada por picos alpinos deslumbrantes.
Kathy Sortore por Pixabay
8) Sevilha (Espanha), 62 pontos: O icônico Alcázar, a Giralda e a atmosfera festiva durante a Feria de Abril contribuem para a riqueza cultural desta cidade histórica, tornando-a um destino cativante na Andaluzia.
Joan Oger/Unsplash
7) Reykjavik (Islândia), 62 pontos: A capital da Islândia é uma cidade moderna com uma aura acolhedora e cercada por paisagens naturais deslumbrantes. É conhecida por sua arquitetura única, como a Hallgrímskirkja, e as famosas águas termais.