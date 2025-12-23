Cidades que ficam na fronteira entre Brasil e Colômbia
Por Flipar
Diferente das fronteiras com Paraguai e Uruguai, a maioria das cidades dessa região tem difícil acesso, sendo conectadas principalmente por vias fluviais e aéreas. Aqui estão as principais cidades fronteiriças:
Foto de Sindre Fs / Pexels
Tabatinga (Brasil) / Letícia (Colômbia)
Formam a fronteira mais movimentada entre os dois países, localizada no extremo oeste do Amazonas.
FOTO: Ridiculopathy / Wikimedia Commons
Letícia é a única cidade colombiana com saída para o Rio Amazonas, sendo um centro comercial e turístico.
A fronteira é aberta, permitindo a livre circulação de pessoas e integração entre as duas cidades.
FOTO: By Valter Campanato / Wikimedia Commons
Vila Bittencourt (Brasil) / La Pedrera (Colômbia)
Vila Bittencourt é um pequeno posto militar brasileiro às margens do Rio Japurá, essencial para a segurança da fronteira.
FOTO: Divulgação / Ministério da Defesa
La Pedrera é um povoado colombiano com economia baseada na pesca, agricultura e comércio fluvial.
A comunicação e os transportes entre as duas localidades dependem quase totalmente de barcos e pequenas embarcações.
FOTO: De Ingeyucuna / Wikimedia Commons
Ipiranga (Brasil) / Tarapacá (Colômbia)
Ipiranga é uma comunidade ribeirinha com população indígena predominante, mantendo forte ligação com a natureza.
Tarapacá foi um antigo posto militar colombiano e hoje é uma vila com comércio voltado para produtos da floresta.
Ambas as localidades são acessíveis apenas por rio ou avião, sem estradas conectando-as a grandes centros urbanos.
FOTO: By MinDefensa Colombia
Cucui (Brasil) / San Felipe (Colômbia)
Cucui é um pequeno destacamento militar brasileiro localizado no Alto Rio Negro, próximo à fronteira com a Venezuela.
FOTO: By diogobzg / Wikimedia Commons
San Felipe é um povoado colombiano isolado, onde vivem populações indígenas e ribeirinhas.
A região é coberta por floresta densa e tem pouca presença de infraestrutura urbana.
São Joaquim (Brasil) / Puerto Nariño (Colômbia)
São Joaquim é uma pequena comunidade ribeirinha amazônica, próxima ao encontro do Rio Solimões com o Rio Amazonas.
FOTO: Reprodução / Google Maps
Puerto Nariño é conhecida como a cidade sustentável da Amazônia colombiana, sem carros e com grande preservação ambiental.
A economia local é baseada no turismo ecológico, pesca e artesanato indígena.
FOTO: By Gatocalvo / Wikimedia Commons
Palmares (Brasil) / La Chorrera (Colômbia)
Palmares é uma localidade isolada no estado do Amazonas, acessível somente por via fluvial ou aérea.
FOTO: By Andre Deak / Wikimedia Commons
La Chorrera é um centro de comunidades indígenas, sendo um dos principais assentamentos do povo Uitoto.
A região tem pouca infraestrutura moderna, mantendo tradições ancestrais indígenas.
FOTO: Por Miguel Porras Giraldo / Domínio Público
Santa Isabel do Rio Negro (Brasil) / Mitu (Colômbia) ? Região próxima à fronteira
Santa Isabel do Rio Negro é uma cidade brasileira no Alto Rio Negro, com população majoritariamente indígena.
Mitu é a capital do departamento colombiano de Vaupés, sendo um importante centro administrativo da região.
O acesso é difícil, sendo feito apenas por barco ou avião, já que não há estradas ligando essas localidades a outras cidades maiores.
FOTO: Por Hdhdhdyboot / Wikimedia Commons
A fronteira entre Brasil e Colômbia é menos urbanizada e mais natural, com grande presença indígena e forte influência dos rios na mobilidade e economia local.