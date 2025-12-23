Refrescante e delicado, pêssego aumenta imunidade do organismo
Essa fruta tem uma história longa e fascinante, com raízes que remontam à China há mais de 7.500 anos. Afinal, acredita-se que ela tenha sido cultivada em solo chinês já em 2000 a.C e apareceu em antigos textos deste país datados do século X a.C.
Em seguida, acredita-se que o pêssego tenha se espalhado para oeste, através da Ásia, chegando aos países do Mediterrâneo.
Após chegar ao solo europeu, o pêssego começou a aparecer também na América, quando exploradores espanhóis o levaram ao México já em 1600, e também em outras regiões do continente.
O pessegueiro chegou ao Brasil no século XVI, através da Ilha da Madeira, com as expedições colonizadoras portuguesas, sendo plantado na capitania de São Vicente, atual estado de São Paulo.
A partir da China, espalhou-se para a Pérsia (Irã), Grécia e Roma, sendo uma fruta popular na antiguidade. Isso porque durante muito tempo, o pêssego era um dos favoritos da nobreza, apreciado pelo sabor suculento e suave.
O pessegueiro (Prunus persica) é uma árvore decídua, nativa da China e sul da Ásia, de folhas alternas e serreadas, flores roxas e drupas pubescentes, comestíveis e com propriedades aperitivas e digestivas.
Assim, o pêssego é um símbolo de imortalidade na mitologia taoísta chinesa, e também de prosperidade e felicidade. Ele é um elemento importante na lenda de Momotaro, o menino pêssego, uma figura popular do folclore japonês.
O pêssego é cultivado em diversas regiões do Brasil, principalmente no sul e sudeste, onde o clima é mais favorável para a produção da fruta.
Desse modo, o estado de São Paulo é o segundo maior produtor de pêssego no Brasil, com regiões como Jundiaí e Jarinu, que possuem clima ideal para o cultivo.
O pêssego oferece diversos benefícios para a saúde, como melhorar a imunidade, a saúde do intestino, a pele e a visão, além de contribuir para a saúde cardiovascular
É rico em vitaminas (A, C e do complexo B) e minerais (potássio), que são importantes para o bom funcionamento do organismo. Ele também tem boas quantidades de betacaroteno e ácido clorogênico, compostos com ação antioxidante.
As fibras do pêssego, como a pectina, auxiliam no bom funcionamento intestinal, previnem a prisão de ventre e contribuem para uma melhor absorção de nutrientes.
É rico em antioxidantes e vitamina C, que ajudam a combater os radicais livres e a proteger a pele dos danos causados pela exposição solar. Entre eles, estão flavonoides e antocianinas, que ajudam a prevenir o envelhecimento precoce
A vitamina A e o betacaroteno presentes neste fruto são importantes para a saúde ocular e podem ajudar a prevenir problemas de visão. Nutrientes que favorecem a prevenção da catarata e evita degeneração macula, uma doença que diminui a nitidez e a capacidade da visão central.
O potássio presente no pêssego ajuda a regular a pressão arterial e a prevenir doenças cardiovasculares. Além disso, contribui para o bom funcionamento do coração, previne arritmias e outros problemas cardíacos.
O pêssego possui baixo índice glicêmico, sendo uma opção adequada para quem tem diabetes. Ele também contém minerais que auxiliam na regulação dos neurotransmissores, contribuindo para a redução do estresse e ansiedade.
É uma fruta que ajuda a aumentar a sensação de saciedade e ajudar na perda de peso. Isso porque é uma ótima opção de alimento com poucas calorias para incluir nas dietas de emagrecimento.
Curiosamente, o pêssego é uma fruta que pode trazer benefícios para as gestantes, devido ao seu alto teor de nutrientes e antioxidantes.
O pêssego é facilmente encontrado em supermercados e feiras, podendo ser consumido ao natural, ou usado em preparações como chás, sucos, mousse, saladas, bolos e tortas.
Ele pode ser consumido ao natural, sendo recomendado comê-lo com casca para melhor aproveitamento dos nutrientes. No entanto, pode ser utilizado em sucos e chás, que seria a forma líquida deste fruto, que traz inúmeros benefícios à saúde.
Esse alimento também pode servir para outras receitas, como se transformar em um delicioso doce. Por outro lado, o pêssego em calda tem mais calorias e carboidratos e menos proteínas e lipídios totais do que a fruta natural
O chá de pêssego é uma bebida deliciosa e nutritiva, que pode ser preparada de várias formas e usada para diversos fins.
Por fim, é um ingrediente versátil que pode ser usado em diversas bebidas alcoólicas, tanto em coquetéis como em bebidas prontas.