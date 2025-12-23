Plantas perfeitas para o bem-estar e a leveza da sua casa
Por Flipar
Vamos explorar as características e cuidados de algumas plantas populares para tornar seu espaço mais verde e harmonioso.
Imagem de StockSnap por Pixabay
Árvore da Felicidade- Oriunda da China, prospera em ambientes internos com luz indireta. Mantenha o solo úmido e evite correntes de ar. Ideal para jardins internos ou espaços com boa iluminação.
Onjacktallcuca wikimedia commons
Cacto- Possui mais de 2.000 espécies e 139 tipos. O cacto requer pouca água e luz solar direta. Perfeito para janelas ensolaradas ou áreas externas. Evite regar em excesso para garantir seu desenvolvimento saudável.
Floricultura Jardim/Divulgação
Lança de Jorge- Resistente e de fácil manutenção, a Lança de Jorge é adequada para ambientes internos com pouca luz. Vinda do continente africano, requer regas moderadas e se adapta bem a diferentes climas, sendo versátil para janelas ou varandas.
Relaxar e Meditar/Divulgação
Pacová- Essa planta aprecia luz indireta e solo úmido e é originária da América do Sul. Ideal para interiores bem iluminados ou jardins com sombra parcial. Mantenha o solo úmido, mas evite o encharcamento e atenção aos pets, pois a espécie é tóxica para cães e gatos.
Leroy Merlin/Divulgação
Jiboia- Adaptável a condições de luz variadas, a Jiboia é uma planta de interior versátil. Prefere solo úmido e sombra parcial. Uma excelente escolha para janelas ou ambientes internos com iluminação moderada.
NathanBeach Domínio Público
Cróton- Com suas folhas coloridas, o Cróton é originário da Ásia e aprecia luz solar direta. Mantenha o solo úmido e posicione-o próximo a janelas ensolaradas, varandas ou quintais para realçar suas cores vibrantes.
Imagem de Paul Brennan por Pixabay
Samambaia- Prefere sombra parcial e solo úmido. Originária de regiões tropicais, é ótima para áreas internas com boa umidade, como banheiros. Evite luz solar direta e mantenha o solo sempre úmido.
Imagem de Julita por Pixabay
Zamioculca- Resistente e de baixa manutenção, a Zamioculca é originária da África tropical. Prospera em ambientes internos com pouca luz e requer regas moderadas. Perfeita para janelas ou cantos com sombra.
Imagem de Jürgen Diermaier por Pixabay
Ficus Lyrata- Mais conhecida como Figueira Lira, esta planta tropical aprecia luz indireta e solo levemente úmido. Ideal para áreas bem iluminadas, como salas de estar. Evite exposição direta ao sol e regue quando o solo estiver seco.
LuizCent wikimedia commons
Costela de Adão- Esta planta de origem brasileira prospera em ambientes internos com luz indireta. Requer solo levemente úmido e é uma adição elegante para espaços como salas de estar ou varandas cobertas.
Adriana Cezar wikimedia commons
Maranta Tricolor- Com folhas decorativas, é originária das Américas. Prefere sombra parcial e solo úmido. Ótima escolha para janelas ou áreas internas com luminosidade moderada.
David J. Stang wikimedia commons
Bromélia- Nativa das Américas, a Bromélia aprecia luz indireta e solo úmido. Ideal para ambientes internos bem iluminados, como salas. Cria um visual exótico e vibrante.
Riviere rouge - Wikimedia Commons
Suculenta- Adaptáveis a diversos ambientes, as suculentas são ideais para janelas ensolaradas. Originárias de regiões áridas, essas plantas armazenam água nas folhas. Regue moderadamente e posicione-as onde recebam luz solar direta.
Raul654 -wikimedia commons
Palmeira Ráfis- Originária do sudeste asiático, a Palmeira Ráfis prefere luz indireta e solo levemente úmido. É uma ótima opção para áreas internas com pouca luz natural, como corredores ou cantos.
Beija-Flor Mudas/Divulgação
Palmeira Leque- Com folhas em forma de leque, esta palmeira asiática aprecia luz indireta e solo úmido. Ideal para áreas internas bem iluminadas, como salas de estar. Evite exposição direta ao sol.
Mark Pellegrini - wikimedia commons
Peperômia- Adaptável a diferentes condições de luz, a Peperômia é uma planta de baixa manutenção. Prefere luz indireta e solo levemente úmido. Pode ser colocada em janelas ou áreas internas com iluminação moderada.
Obsidian Soul - wikimedia commons
Avenca-Originária do hemisfério sul, prefere sombra parcial e solo úmido. Ideal para ambientes internos com boa umidade, como banheiros. Evite luz solar direta para manter suas folhas delicadas.
Balles2601 wikimedia commons
Filodendro- Com suas folhas verde-escuras, é originário das Américas. Prefere luz indireta e solo úmido. Ótimo para áreas internas bem iluminadas, como salas de estar. Evite exposição direta ao sol.