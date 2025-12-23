Não suportaram: Famosos que saíram dos Estados Unidos por causa de Donald Trump
Por Flipar
Algumas dessas personalidades, insatisfeitas com o cenário político atual, foram além das críticas e decidiram se mudar para outro país.
Reprodução/Instagram
Rosie O?Donnell ? Atriz e comediante muito famosa na TV americana, O?Donnell já era conhecida por suas críticas a Trump. Em março de 2025, ela anunciou que havia deixado o país e se mudado para a Irlanda, onde tenta conseguir cidadania junto da sua filha.
Reprodução/YouTube
James Cameron ? O cineasta, conhecido por dirigir filmes como "Titanic" e "Avatar", declarou que não pretende retornar a morar nos Estados Unidos, citando as políticas de Donald Trump como um dos motivos.
Wikimedia Commons/Angela George
Natural do Canadá, Cameron vive há 14 anos na Nova Zelândia e já iniciou o processo de cidadania no país. "Vejo um afastamento de tudo o que é decente", disse ele em uma entrevista dada em fevereiro de 2025.
Divulgação
"A América não representa nada se não representar aquilo pelo que sempre se destacou historicamente. Ela vira uma ideia vazia, e acho que estão esvaziando isso o mais rápido possível em benefício próprio", acrescentou o diretor.
Reprodução/YouTube
Eva Longoria ? A atriz se referiu aos Estados Unidos como um país "distópico" ao justificar sua saída do país. Ela passou a dividir sua vida entre México e Espanha.
Wikimedia Commons/Harald Krichel
Embora tenha inicialmente justificado a mudança por motivos profissionais, Longoria admitiu à revista "Marie Claire" que a reeleição de Donald Trump foi um fator decisivo para sua decisão.
Wikimedia Commons/ Peabody Awards
Sophie Turner ? Embora seja britânica de nascença, a atriz, conhecida por viver Sansa em "Game of Thrones", viveu nos Estados Unidos entre 2019 e 2024. Porém, após o fim de seu casamento com o cantor Joe Jonas, ela voltou ao Reino Unido.
Wikimedia Commons/Georges Biard
Em entrevistas às revistas Harper?s Bazaar e Vogue, ela relatou que fatores como a violência armada e a perda de direitos das mulheres pesaram em sua decisão.
Reprodução/YouTube
Ao citar o massacre escolar de Uvalde, em 2022, Turner afirmou que "não conseguia imaginar ser mãe de uma daquelas crianças" sabendo que o país "prefere garantir o direito às armas em vez de garantir o direito à vida."
Reprodução
Richard Gere ? O ator e sua família foram morar na Espanha em 2024, após a reeleição de Trump. Oficialmente, ele justificou que sua esposa é espanhola e merecia estar próxima de sua cultura, família e amigos.
Reprodução/Instagram
No entanto, o ator já expressou em entrevistas uma forte preocupação com os rumos dos Estados Unidos, afirmando que o país segue uma "direção muito sombria".
Wikimedia Commons/Arielaortizb
Robin Wright ? A atriz, conhecida pela série "House of Cards", contou que tem vivido e trabalhado no Reino Unido, onde diz encontrar mais "tranquilidade" em comparação aos Estados Unidos.
David Giesbrecht/Netflix
Ela não citou diretamente Donald Trump, mas afirmou à revista Times que considera a América um "caos" em comparação com a "liberdade" que encontrou no Reino Unido.