Aeroporto está afundando no Japão e deve desaparecer em 30 anos
Por Flipar
O terminal foi inaugurado em 1994 e custou o equivalente a R$ 94 bilhões. É hub para grandes empresas aéreas, como Japan Airlines
David Brossard - wikimedia commons
Na época, o objetivo era desafogar o aeroporto de Osaka (foto), muito congestionado.
Sekicho wikimedia commons
A pista obriga o piloto a decolar e aterrissar com água nas duas pontas. E especialistas compararam o terreno a uma "esponja", que precisou ser trabalhada com uma base bem estruturada para suportar o peso de instalações tão grandiosas.
Ankou1192 wikimedia commons
Mas, agora, engenheiros japoneses afirmam que o aeroorto já afundou 11,5 metros. E a tendência é de que desapareça em três décadas . Esforços já começaram a ser feitos , na casa de R$ 730 milhões, para tentar salvar o empreendimento.
Tdk - wikimedia commons
Outros aeroportos pelo mundo também têm peculiaridades que chamam atenção: pista curta, localização em centro urbano, gelo na pista, etc.
Michael F. Mehnert wikimedia commons
Esses aeroportos são verdadeiros desafios para os comandantes das aeronaves. Veja alguns dos principais e os motivos:
Imagem de Gerhard por Pixabay
Mas o acidente grave que marcou a história do aeroporto de Congonhas ocorreu em 17/7/2007. Um Airbus A320 da TAM partiu de Porto Alegre para São Paulo. Na hora da aterrissagem, o avião saiu da pista, atravessou a avenida e bateu no prédio da TAM Express. A tragédia deixou 199 mortos (187 no avião e 12 em solo).