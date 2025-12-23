Como Florença vai produzir vinho no telhado do aeroporto
Por Flipar
O escritório de arquitetura Rafael Viñoly Architects foi contratado para ser o responsável pela extensa reforma no aeroporto da capital da Toscana, com início em 2024 e previsão para o começo da produção até 2035.
Divulgação
A reforma prevê a criação de um espaço na cobertura do terminal para o cultivo de uvas destinadas à produção de vinho, ocupando uma área de 19 hectares.
Ilo no Pixabay
Serão 38 fileiras de videiras em vasos de concretos com um enólogo da Toscana à frente da coordenação da produção dos vinhos.
Jill Wellington/Pixabay
De acordo com o site Food and Wine, o vinho produzido no aeroporto de Florença será envelhecido em caves situadas abaixo do terminal de passageiros.
Mattes/Wikimedia Commons
?Este deve ser um projeto urbanístico, não um exercício de design isolado e divorciado de tudo, mas das exigências técnicas da aviação e da competição por passageiros?, explicou a direção do escritório responsável pelo planejamento na época do lançamento.
Assianir/Wikimedia Commons
Na reforma também estão previstas ações de melhorias na infraestrutura. Entre elas, a construção de uma nova área de embarque e desembarque e extensão e reorientação de uma das pistas.
Assianir/Wikimedia Commons
A presença do vinhedo na parte superior do aeroporto tem ainda finalidade estética, segundo os idealizadores.
Saiko/Wikime
A intenção é proporcionar um visual agradável para quem olha sua estrutura a partir do alto de pontos turísticos de Florença.
Hagai Agmon/Wikimedia Commons
O aeroporto pode ser visto do Duomo de Florença, por exemplo. A catedral é um dos cartões postais mais famosos do mundo e um dos principais símbolos do turismo na Itália.
- Jebulon/Wikimedia Commons
O projeto não recebeu apenas elogios. Rowan Moore, colunista do inglês The Guardian, questionou na época do lançamento do projeto o impacto da fumaça de jatos e do depósito de combustíveis nas safras de uvas.
Mattes/Wikimedia Commons
Florença guarda uma rica história e é famosa por seus pontos turísticos ligados à arte renascentista.
eGuide Travel/Wikimedia Commons
Cidade-natal do escritor Dante Alighieri, autor da ?Divina Comédia?, Florença guarda obras de artistas do porte de Michelangelo, Sandro Botticelli, Rafael e Leonardo da Vinci, entre outros.
Txllxt TxllxT/Wikimedia Commons
Muitas dessas belezas artísticas podem ser vistas na Galeria degli Uffizi, um dos mais antigos palácios da Itália.
Txllxt TxllxT/Wikimedia Commons
Florenca fica na Toscana, uma das regiões mais visitadas da europa, reconhecida também pela beleza de seus cenários naturais.
Imagem de Dominick Vietor por Pixabay
As estradas que ligam as cidades da Toscana oferecem paisagem arrebatadora, com colinas verdejantes e vinhedos que já serviram de fotografia para filmes românticos.
Radek Hloch/Wikimedia Commons
Pisa, com sua famosa torre inclinada, é outro grande destaque que atrai turistas o ano inteiro. Ao lado da torre, fica a bela catedral da cidade.
Marika Bortolami/Wikimedia Commons
A Toscana tem 8 patrimônios da humanidade pela Unesco: os centros históricos das cidades de Florença, San Gimignano, Siena e Pienza; Praça dos Milagres em Pisa; Vale d'Orcia; Vilas e Jardins dos Médici; e Montecatini Terme.