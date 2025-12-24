Linda Hamilton pensava em se aposentar antes de atuar em “Stranger Things”
Por Flipar
Em entrevista à Variety, a atriz contou que enfrentava problemas no quadril e uma rotina intensa de viagens, o que a deixou fisicamente esgotada e a levou a considerar o fim da carreira. Apesar disso, seu agente aceitou o convite da série antes mesmo de consultá-la, e ela acabou sendo contratada por um ano.
Wikimedia Commons / Gage Skidmore
"Stranger Things" é uma série da Netflix ambientada nos anos 1980 e acompanha um grupo de crianças na cidade fictícia de Hawkins, nos Estados Unidos. Após o desaparecimento de um garoto, eventos sobrenaturais começam a surgir, ligados a experimentos secretos do governo e a uma dimensão paralela conhecida como Mundo Invertido.
divulgação
Na trama, Linda Hamilton interpreta a Dra. Kay, uma cientista e agente do governo dos Estados Unidos. A Parte 2 da temporada final estreia em 25 de dezembro.
Divulgação / Netflix
Com mais de quatro décadas de carreira, Linda Carroll Hamilton nasceu em 26 de setembro de 1956, em Maryland, nos Estados Unidos. Ela é filha de Carroll Stanford Hamilton e Barbara Knaus. Linda tem três irmãos, incluindo uma irmã gêmea, Leslie Hamilton Gearren, que morreu em 22 de agosto de 2020.
Instagram/ @linda.c.hamilton
Após concluir o ensino médio na Wicomico High School, em Salisbury, Hamilton estudou por dois anos no Washington College, em Maryland. Em seguida, mudou-se para Nova York, onde participou de oficinas de interpretação ministradas por Lee Strasberg.
Reprodução Youtube
Seu primeiro trabalho como atriz ocorreu no drama independente "Night-Flowers", de 1979 e ganhou maior visibilidade ao integrar o elenco da novela "Secrets of the Midland Heights", exibida entre 1980 e 1981, no papel de Lisa Rogers.
Divulgação
O reconhecimento internacional veio em 1984, com o papel de Sarah Connor em "O Exterminador do Futuro", dirigido por James Cameron.
Divulgação
Ela reprisou o papel em "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final", lançado em 1991, e mais tarde em "O Exterminador do Futuro: Destino Sombrio", de 2019.
Divulgação
Ainda em 1984, Hamilton participou do filme "Colheita Maldita", adaptação de uma obra de Stephen King.
Divulgação
Em 1987, assumiu o papel principal da série "A Bela e a Fera", como a promotora Catherine Chandler. O trabalho rendeu indicações ao Emmy e ao Globo de Ouro.
Divulgação / CBS
Na década de 1990, atuou em filmes como "Destino em Dose Dupla", "Testemunha do Silêncio", "Dupla Personalidade " e "Conspiração ".
Divulgação
Nos anos 2000, reduziu o ritmo de trabalho, com papéis de menor destaque, até voltar a ganhar visibilidade em séries como "Chuck", "Defiance" e "Lost Girl".
Wikimedia Commons / Peterb1234
Em "Chuck", participou de forma recorrente na quarta temporada, exibida em 2010, como Mary Elizabeth Bartowski, mãe do protagonista. A série acompanha Chuck Bartowski, um funcionário de uma loja de eletrônicos que passa a carregar informações confidenciais do governo em sua mente.
Divulgação
Além do trabalho em frente às câmeras, Hamilton também atuou como dubladora em produções animadas, incluindo séries do universo DC, como "As Novas Aventuras do Batman" e "Batman do Futuro", além de projetos da Disney.
Wikimedia Commons / Super Festivals
Na vida pessoal, foi casada com o ator Bruce Abbott entre 1982 e 1989, com quem teve um filho, Dalton Abbott, nascido em 1989. Dalton, inclusive, atuou em "O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento Final", como o bebê John Connor.
Reprodução Youtube
Depois, Linda Hamilton se casou com o diretor James Cameron em 1997. O casal teve uma filha, Josephine Archer Cameron, nascida em 1993, e o casamento terminou em 1999.