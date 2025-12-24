A história do skate, modalidade que superou preconceitos e entrou na programação olímpica
Por Flipar
A popularização da prática aconteceu na década de 50, na Califórnia. Surfistas passaram a reproduzir no asfalto manobras que faziam no mar usando pranchas de madeira adaptadas com eixo e rodas.
[ Reprodução do X @FujifilmX_US
Com o nome de ?sidewalk surfing? (surf de calçada), a atividade começou a ganhar adeptos em outras localidades americanas e foi rebatizada de ?skateboard?.
Reprodução do Instagram @kelvinhoefler
Nas décadas seguintes, surgiram as primeiras competições e o skate começou a passar por melhorias que permitiram manobras mais arrojadas.
Imagem de fancycrave1 por Pixabay
Com o passar do tempo, o skate adquiriu características específicas não só como prática esportiva, mas também por agregar estilo de vida e cultura próprias.
Imagem de Stefan Schweihofer por Pixabay
As rodas de poliuretano, criadas por Frank Nashworthy em 1973, revolucionaram o skate ao oferecer mais equilíbrio e velocidade para os praticantes executarem as manobras.
Reprodução de vídeo Tokyo 2020
Foi também nesse período que surgiram novos estilos da prática de skate, como o freestyle, o vertical e o slalom, o que fez saltar o número de praticantes.
Divulgação
Ainda na década de 70, surgiram os primeiros skate parks. Nesses espaços, a ocorrência de muitos acidentes e a associação da prática a posturas rebeldes produziu uma visão negativa e preconceituosa.
Reprodução de vídeo TV Globo
Nos anos 80, skatistas passaram a construir suas próprias pistas e a modalidade se associou à cultura hiphop.
Reprodução do Instagram @kelvinhoefler
Após um período de crise e marginalização, o skate se popularizou nos anos 90 como cultura urbana.
Imagem de Petr por Pixabay
Nos anos 90, o skate começou a se profissionalizar, com equipamentos cada vez mais sofisticados e a criação de entidades organizadoras do esporte.
Divulgação
De acordo com o site do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), O skate chegou ao Brasil na década de 1960 pelas mãos de filhos de norte-americanos e surfistas brasileiros que viajavam aos Estados Unidos.
[Reprodução do X @gordonsarchive
Na época, a modalidade era apelidada de ?surfinho?e o equipamento era feito com parte de patins anexados a uma tábua de madeira.
Creative Commons
No fim da década, a prática do skate chegou a ser proibida pela prefeitura de São Paulo, durante a gestão de Jânio Quadros. O decreto previa até mesmo detenção para quem circulasse com o equipamento pela cidade.
[ Creative Commons
Em 1997, o brasileiro Bob Burnquist foi eleito o melhor skatista do mundo pela conceituada revista especializada ?Thrasher?.
Fernando Mafra/Wikimedia Commons
A Confederação Brasileira de Skate (CBSk) foi criada em 1999, época em que o país recebeu pela primeira vez etapas do circuito mundial da modalidade.
Reprodução do Instagram @rayssalealsk8
O skate tornou-se modalidade olímpica apenas nos Jogos de Tóquio-2020, ocorridos em 2021 em função da pandemia de Covid-19.
Reprodução do Instagram @rayssalealsk8
Em junho de 2021, Rayssa Leal, a Fadinha, conquistou a prata no skate street nos Jogos de Tóquio e tornou-se, aos 13 anos, a medalhista olímpica mais jovem da história do Brasil
[Reprodução do X @choquei
Em Tóquio, o skate brasileiro conquistou outras duas medalhas de prata: Kelvin Hoefler (street masculino) e Pedro Barros (park masculino).
Reprodução de Instagram
Paris-2024 foi a segunda edição olímpica com o skate na programação. E Rayssa Leal voltou ao pódio, desta vez com o bronze no street. Além disso, Augusto Akio ficou com o bronze no park masculino, dando ao Brasil a quinta medalha do skate na história olímpica.
Luiza Moraes/COB
A estimativa é de que o Brasil tenha 8,5 milhões de praticantes de skate atualmente. De acordo com o Atlas do Esporte no Brasil, é a sétima modalidade mais praticada no país.