Conheça a história ‘surreal’ do casal que viveu ‘escondido’ dentro do parque da Disney por 16 anos
Por Flipar
Em 1951, quatro anos antes da abertura do parque, Walt Disney e seu irmão Roy perceberam que precisavam de alguém para aconselhar a equipe do parque sobre quais animais poderiam ser mantidos lá e como cuidar deles.
NASA/Wikimedia Commons
Na época, o casal Owen e Dolly Pope fazia exibições de cavalos pela Califórnia e morava em uma van de apenas 9 metros.
divulgação
Em 1950, Harper Goff viu uma dessas apresentações e sugeriu a Walt Disney que também assistisse. O executivo então decidiu contratar o casal para ajudar nas tarefas do parque.
w:RIA Novosti/Wikimedia Commons
Quando Walt Disney decidiu usar cavalos nas atrações, como as antigas carroças do Velho Oeste, ele ficou sem saber quem cuidaria dos animais após o horário de funcionamento do parque.
flickr ljpelletier
Eles se mudaram para uma casa de fazenda que foi colocada nos fundos da área chamada "Frontierland".
wikimedia commons Figaro
O que os visitantes do parque não sabiam era que os Popes viviam ali "escondidos" todos os dias e essa situação permaneceu assim até 1971, ou seja, por 16 anos!
wikimedia commons Jackdude101
Durante esse período, o próprio Walt Disney os visitava diariamente para conversar sobre os cavalos e seus planos para o futuro do parque.
Boy Scouts of America/Wikimedia Commons
O irmão, Roy Disney, também passava por lá para discutir as atividades das feiras e os tipos de shows que eram populares.
wikimedia commons Florida Development Commission
Depois de passarem 16 anos vivendo dentro da Disney, os Popes se mudaram para a Flórida para ajudar na abertura do Walt Disney World Resort.
wikimedia commons Jedi94
A ideia de construir a Disneylândia surgiu da mente de Walt Disney enquanto observava suas filhas brincando no Griffith Park em Los Angeles.
wikimedia commons
Ele imaginava um lugar onde as crianças e seus pais pudessem se divertir juntos, livres de preocupações. Em 1952, este sonho começou a se tornar realidade com a compra de um terreno em Anaheim.
wikimedia commons Robert J. Boser
A construção da Disneylândia uniu engenharia inovadora à criatividade. Walt Disney queria criar um mundo imersivo, onde cada detalhe contasse uma história.
flickr Orange County Archives
O sucesso foi instantâneo, com mais de 50.000 visitantes no dia da inauguração!
wikimedia commons deror_avi
Depois disso, o parque rapidamente se tornou um destino turístico popular, atraindo pessoas de todo o mundo que queriam vivenciar a magia Disney.
domínio público
Hoje, o Disneyland Resort abriga dois parques temáticos, Downtown Disney e vários hotéis.