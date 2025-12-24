30 anos de ‘Malhação’: juventude e temas sociais na memória do público
Por Flipar
A temporada de 1995 de Malhação estreou na TV Globo em abril daquele ano e marcou a memória de muitos telespectadores. A trama trouxe personagens carismáticos como Mocotó, Héricles, Luiza, July, Bella, Romão e Dado, entre outros.
- Reprodução de Youtube Canal Globoplay Novelas
A abertura da primeira e histórica temporada de Malhação foi direcionada ao hitmaker Lulu Santos. A música "Assim caminha a humanidade" embalou os telespectadores no fim das tardes de 1995.
Reprodução de Youtube Canal Globoplay Novelas
Foi escrita por Andréa Maltarolli e Emanoel Jacobina com a colaboração de Charles Peixoto, Márcia Prates e Patrícia Moretzsohn, e teve a supervisão de Ana Maria Moretzsohn e Ricardo Linhares. A direção ficou por conta de Leandro Neri e Flávio Colatrello Jr. com direção-geral de Roberto Talma.
Reprodução de Youtube Canal Globoplay Novelas
Danton Mello (Héricles) - O primeiro protagonista veio do interior para trabalhar na academia Malhação e conquistou o Brasil por seu jeito simples e matuto. O ator segue na ativa e, atualmente na Globo, vive Raimundo da novela "Garota do Momento".
Reprodução de Youtube e Instagram
Juliana Martins (Isabella) - A atriz viveu uma personagem doce e inteligente, namorada de Romão (Luigi Baricelli) que se encanta pelo jeito de Héricles (Danton Mello). Atualmente, ela segue na carreira, tem se dedicado ao teatro e está com a peça "Eu te Amo" em cartaz.
Reprodução de Youtube e Instagram
Luigi Baricelli (Romão) - O ator interpretava o antagonista da história, um arrogante e 'briguento' campeão de jiu-jitsu, namorado de Isabella. Afastado das telinhas desde 2011, o artista mora nos EUA com a família, é coach, triatleta e comandou sorteios da 'Mega da Virada'.
Reprodução de Youtube e Instagram
André Marques (Mocotó) - Um dos personagens mais marcantes da história do programa. Frequentava a academia para paquerar as meninas, com tiradas engraçadas e um tanto machistas.
Reprodução de Youtube e Instagram
Além da carreira de ator, André Marques também se dedicou como apresentador. Na TV Globo, comandou o Vídeo Show, The Voice Brasil, É De Casa e o No Limite. Atualmente, está longe da TV desde 2022, quando deixou a emissora.
Reprodução de Youtube Canal Globoplay Novelas
Sílvia Pfeifer (Paula Pratta) - A consagrada atriz interpretou a dona da academia "Malhação", mãe de Luíza (Fernanda Rodrigues) e Fabinho (Bruno de Luca). Retornou à emissora em 2025 e tem feito uma participação na novela "Dona de mim"
Reprodução de Youtube e Instagram
Fernanda Rodrigues (Luiza) - Filha de Paula Pratta, dona da academia Malhação e irmã mais velha de Fabinho na trama, a atriz já era experiente na profissão. Ela já havia atuado em "Vamp". "Deus nos Acuda" e "A Viagem".
- Reprodução de Youtube e Instagram
Embalada pela canção "Malandragem", de Cássia Eller, Luiza é uma aluna de judô apaixonada pelo professor Dado e vive as fases de descobertas de toda adolescente. No momento, a artista segue na TV, como atriz e apresentadora e seu último papel foi em "Fuzuê" (2023).
Reprodução de Youtube Canal Globoplay Novelas
Cláudio Heinrich (Dado) - Professor de judô da academia, desperta o interesse das meninas, sobretudo da jovem Luiza, filha de Paula Pratta, dona da "Malhação".
Reprodução de Youtube e Instagram
O ator, ao longo da carreira, teve papéis marcantes na TV, como o Tatuapu de "Uga Uga" (Globo) e o Danilinho de "Os Mutantes" (Record). Em 2023, chamou atenção ao ser um dos participantes do reality "No Limite".
Reprodução de Youtube Canal Globoplay Novelas
Bruno de Luca (Fabinho) - Filho de Paula Pratta (Sílvia Pfeifer), dona da academia, e irmão de Luísa (Fernanda Rodrigues), vivia os conflitos da transição da infância para adolescência. Também sentia a ausência do pai, que vivia na Espanha, após separação.
Reprodução de Youtube e Instagram
Seguiu como ator, assim como apresentador, repórter e empresário. Em 2023, anunciou uma pausa na carreira após o acidente que o amigo Kayky Brito sofreu, no Rio de Janeiro.
Reprodução de Youtube Canal Globoplay Novelas
Carolina Dieckmann (Juli) - Irmã mais nova do professor de judô Dado, foi a primeira vilã da história da novela. Dissimulada, plantava intrigas e fofocas para conseguir o que queria e vivia a adolescência na busca pelo amor perfeito.
- Reprodução de Youtube e Instagram
A atriz tem uma vasta e consolidada carreira na TV Globo, com destaque para sua eterna Camila, de "Laços de Família", e a cena do corte de cabelo por causa da leucemia. Atualmente, está no remake de "Vale Tudo", como Leila Catanhede.
Reprodução Instagram
Daniela Pessoa (Magali) - Espevitada e amante das famosas festinhas, a personagem era carismática, com ótimas e hilárias tiradas. Distante das telinhas, a atriz, atualmente, trabalha como advogada.
Reprodução de Youtube e Instagram
Ana Paula Tabalipa (Tainá) - A jovem vivia um confuso romance com Léo (Pablo Uranga) e conflitos da adolescência antes do possível e sonhado casamento. Ela seguiu na TV por um tempo e enveredou para as novelas bíblicas da Record.
Reprodução de Youtube e Instagram
Pablo Uranga (Léo) - Na trama, vivia um relacionamento conturbado com a jovem Tainá. Na carreira, se dedicou mais aos bastidores, como diretor e roteirista. Em 2023, aos 52 anos, se formou em história e é autor do livro "Conflitos no Oriente Médio".
Reprodução de Youtube e Instagram
Dill Costa (Candelária) - Faxineira da Malhação, é mãe de Bróduei Washington, que trabalha na cantina, e defende seu filho com unhas e dentes. Atualmente, a atriz é casada com um americano e vive há 17 anos em Chicago, onde dá aula de dança e trabalha como cantora de jazz.
Reprodução de Youtube e Instagram
Fabiano Miranda (Bróduei Washington) - Jovem, inteligente, amigo de Fabinho e filho de Candelária, sofre com preconceito social e racial de visitantes, mas é querido pelos integrantes da "Malhação". No momento, vive em Portugal trabalhando com tecnologia da informação (TI).
Reprodução de Youtube e Instagram
John Herbert (Nabuco) - Militar reformado e amigo da família de Paula Pratta, dona da academia, se encanta por Olga Pratta, vivida por Nair Bello. Na trama, tornou-se uma espécie de conselheiro. O consagrado ator sofria de enfisema pulmonar e morreu em 2011, aos 81 anos.
Reprodução de Youtube e Instagram
Nair Bello (Olga Pratta) - Na trama, era mãe de Paula Pratta, dona da academia "Malhação" e avó de Fabinho e Luíza. A atriz se consagrou com personagens de comédia e morreu em 17 de abril de 2007, na capital paulista, por falência de múltiplos órgãos.