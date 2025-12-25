A ilha da Austrália que nasceu dos restos de um navio encalhado
Quem observa essa formação à distância pensa tratar-se de uma pequena ilha de formato peculiar, mas na realidade uma embarcação encalhada foi recoberta de vegetação até adquirir o curioso aspecto atual.
A ilha artificial da Baia Cockle está no corpo dos restos do transatlântico City of Adelaide, navio construído no século 19 (inaugurado em 1863).
O transatlântico australiano era movido a vapor e se deslocou diversas vezes com passageiros entre o país da Oceania e a Inglaterra.
Nos anos 1910, quando não conduzia mais passageiros e servia apenas como cargueiro - passou, especialmente, a armazenar carvão - o City of Adelaide foi atingido por um incêndio que, felizmente, não deixou nenhuma vítima.
Curiosamente, o incêndio aconteceu em 1912, mesmo ano da tragédia com outro transatlântico, o Titanic, cujo naufrágio é um dos mais famosos da história.
Três anos depois do incêndio, o navio foi comprado por um morador da Ilha Magnetic, de nome George Butler, que pretendia transformá-lo em um quebra-mar para um píer.
No entanto, durante o rebocamento o City of Adelaide acabou encalhando na Baía Cockle.
As tentativas nos anos seguintes de rebocar a pesada estrutura foram vãs devido a obstáculos naturais, como ciclones, e também por eventos históricos. Assim, os restos do navio, já em processo de desintegração, acabaram abandonados.
Durante a Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945), o governo da Austrália utilizou o navio encalhado como alvo para que a Força Aérea do país fizesse exercícios de tiro.
Em 1942, um avião utilizado nesses exercícios chocou-se com parte dos destroços do City of Adelaide e os quatro ocupantes dessa aeronave acabaram morrendo.
O surgimento da vegetação sobre os destroços do navio explica-se pela presença de sementes levadas por aves que habitam a Ilha Magnetic.
Os arbustos brotaram no interior do casco enferrujado do antigo navio e formaram um manguezal. Por isso, observado à distância o cenário se assemelha ao de uma ilha..
A ilha artificial da Baia Cockle passou a hospedar uma rica variedade de pássaros marinhos e terrestres, além de peixes.
A presença dessa fauna no local, que fez de um navio encalhado uma ilha artificial, levou o governo da Austrália a declarar a área Patrimônio Marítimo.
A costa leste da Austrália é rota frequente de ciclones, um fenômeno que acelera a desintegração dos cascos do navio.
Por isso, a tendência é que com o tempo reste somente a vegetação que atualmente toma quase toda a carcaça do City of Adelaide.
Hoje, a carcaça do City of Adelaide abriga uma crescente floresta de manguezais localizada em um parque marinho australiano.
A área é protegida pelo governo da Austrália, que proíbe a pesca comercial. Isso faz dessa ilha artificial nascida no caso de um antigo vapor uma pequena reserva ambiental.