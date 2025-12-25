Geoglifos do Acre: os misteriosos desenhos gigantes no solo amazÃ´nico

Chamados de geoglifos, eles representam figuras em grandes dimensÃµes e de diversas formas geomÃ©tricas esculpidas na terra.
Os formatos podem ser retangulares, triangulares, circulares ou de outros aspectos.
No estado do Acre jÃ¡ foram encontrados mais de mil geoglifos. De acordo com o PatrimÃ´nio HistÃ³rico e ArtÃ­stico Nacional (Iphan), 426 deles foram registrados.
Muitos dos geoglifos do estado do Norte do paÃ­s estÃ£o localizados entre os rios Acre e Iquiri. Cerca de 300 sÃ­tios arqueolÃ³gicos se espalham pela regiÃ£o.
O geoglifo do SÃ­tio ArqueolÃ³gico JacÃ³ SÃ¡ foi tombado pelo Iphan como PatrimÃ´nio HistÃ³rico e ArtÃ­stico Nacional.
Nas proximidades de Rio Branco, capital do Acre, hÃ¡ geoglifos que atraem visitantes, o que incrementa o turismo nessas Ã¡reas.
Os sÃ­tios de geoglifos abertos Ã  visitaÃ§Ã£o estÃ£o justamente nas cercanias de Rio Branco. SÃ£o eles: Geoglifo Baixa Verde II, Geoglifo Severino Calazans, Geoglifo JacÃ³ SÃ¡ e Geoglifo Tequinho.
Escavados no solo, esses desenhos sÃ³ podem ser vistos em sua dimensÃ£o real do alto.
Ã€ AgÃªncia de NotÃ­cias do Acre, AntÃ´nia Barbosa, arqueÃ³loga do Iphan, declarou que dos 426 geoglifos registrados menos de 20 foram objeto de pesquisas atÃ© o momento.
Povos indÃ­genas que vivem nessas Ã¡reas declararam a pesquisadores que nÃ£o passam por esses desenhos por os considerarem ambientes sagrados.
Pela localizaÃ§Ã£o dos geoglifos, os estudiosos presumem que eles nÃ£o foram instalados para defesa, tampouco para habitaÃ§Ã£o.
A hipÃ³tese mais provÃ¡vel Ã© de que essas ?tatuagens de terra? foram construÃ­das para cerimÃ´nias, rituais e celebraÃ§Ãµes, conforme explicou AntÃ´nia Barbosa.
Os estudos atuais tentam elucidar como as escavaÃ§Ãµes, feitas hÃ¡ mais de 2.500 anos. puderam gerar desenhos com geometria perfeita.
A importÃ¢ncia dos geoglifos na histÃ³ria dos povos amazÃ´nicos foi tema da sÃ©rie ?Ancient Apocalypse?, da plataforma de streaming Netflix.
As pesquisas arqueolÃ³gicas do Iphan para investigar os geoglifos sÃ£o feitas desde os anos 1970. Os cientistas estimam que a produÃ§Ã£o dos desenhos tenha ocorrido entre 200 a.C. e 1300 d.C.
?As formas, tÃ©cnicas e dimensÃµes dos geoglifos representam motivos de interesse para divulgaÃ§Ã£o de um patrimÃ´nio arqueolÃ³gico singular do ponto de vista da ocupaÃ§Ã£o prÃ©-colonial da AmazÃ´nia?, diz o Iphan.
Em 2018, o Iphan nÃ£o sÃ³ anunciou o tombamento de algumas dessas estruturas a fim de preservÃ¡-las como as indicou para integrar a lista do PatrimÃ´nio Mundial da Unesco (OrganizaÃ§Ã£o das NaÃ§Ãµes Unidas para a EducaÃ§Ã£o, CiÃªncia e Cultura).
De acordo com o Iphan, os geoglifos do Acre sÃ£o elementos importantes para o entendimento de como ocorreu o processo de ocupaÃ§Ã£o e povoamento da AmazÃ´nia.
