Pra quem não viu: O dia em que ondas de 12 metros causaram pânico em passageiros de navio
Por Flipar
O incidente aconteceu no dia 26/03/25, enquanto o cruzeiro atravessava a Passagem de Drake.
montagem/reprodução/redes sociais
O trecho consiste em um canal de 960 km que liga a Antártica ao extremo sul da América do Sul.
reprodução/google maps
Essa região é conhecida por suas águas turbulentas, onde as correntes do Atlântico e do Pacífico se encontram, criando um forte efeito de agitação.
reprodução
As imagens registradas mostram passageiros gritando enquanto o navio é balançado violentamente pelas enormes ondas, que podem ser vistas através das grandes janelas.
montagem/reprodução/redes sociais
Em seu site, a Quark Expeditions garante que seus navios são projetados para aguentar condições extremas como essas.
Divulgação/Quark Expeditions
A Passagem de Drake, que liga o extremo sul da América do Sul à Península Antártica, é um dos trechos de oceano mais temidos do mundo.
wikimedia commons/Christopher Michel
A região é conhecida pelo chamado ?tremor de Drake?, causado pela confluência de correntes oceânicas e ventos fortes que podem gerar ondas de até 15 metros.
michelle2214/Pixabay
Esse fenômeno ocorre porque não há terra firme para amortecer as tempestades, permitindo que os ventos ganhem força ao redor do planeta.
reprodução
Além da superfície agitada, a Passagem de Drake esconde montanhas subaquáticas que influenciam as correntes e afetam o clima global.
Polina Kuzovkova/Unsplash
A forte corrente oceânica que atravessa o local carrega milhões de litros de água por segundo, intensificando as condições extremas.
Torsten Dederichs/Unsplash
Historicamente, a Passagem de Drake era uma rota crucial para navios que contornavam o Cabo Horn antes da abertura do Canal do Panamá em 1914.
reprodução/youtube Map Pack
O perigo desse percurso já resultou em milhares de mortes e consolidou a reputação assustadora do "Drake".
reprodução
Capitães e pesquisadores que cruzam o "Drake" regularmente destacam que é essencial manter a cautela e a atenção, pois, apesar dos avanços na navegação, o oceano continua sendo imprevisível e poderoso.