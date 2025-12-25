Rico, excêntrico e galante: conheça o aviador que investiu no cinema e atraiu belas atrizes
Hughes nasceu em 24 de dezembro de 1905 nos Estados Unidos, mais precisamente em Humble, Texas. Ele foi aviador, engenheiro aeronáutico, produtor e diretor de cinema.
Wikimedia Commons Harris & Ewing
Ele ganhou fama por quebrar vários recordes mundiais no ramo da aviação, além de ter construído as próprias aeronaves.
Domínio Público
Howard também foi dono da TWA, uma das maiores companhias aéreas da história dos Estados Unidos. Por causa de dificuldades financeiras, ela foi adquirida pela American Airlines em 2001.
Wikimedia Commons Eduard Marmet
Após a morte da mãe, Allene Hughes, e do pai, Howard R. Hughes Sr., (foto) em um curto espaço de dois anos, Howard se tornou órfão ainda aos 19 anos de idade.
Wikimedia Commons University of Nevada, Las Vegas (UNLV)
Após perder os pais, Howard herdou a empresa do pai, a Hughes Tool Company, que tinha valor estimado de um milhão de dólares na época.
Wikimedia Commons Sharp-Hughes Tool Company
Desde pequeno interessado em mecânica e matemática, Howard Jr. abandonou a universidade em 1925, casou-se com Ella Rice e começou a produzir filmes após se mudar para Hollywood.
Sohrob Tahmasebi por Pixabay
Depois de financiar três filmes sem grande sucesso, Howard Jr. produziu ?Hell?s Angels?, obra sobre os pilotos da Royal Air Force na 1ª Guerra Mundial ? segmento da força aérea do Reino Unido.
Reprodução / Instagram
O longa, lançado em 1930, foi considerado a produção mais cara já feita até então, tendo custado 3,8 milhões de dólares.
Reprodução / YouTube
Depois de uma primeira versão muda, Howard chegou a refilmar tudo ao perceber o fenômeno dos filmes falados, que chegavam com tudo em Hollywood no início dos anos 30.
Reprodução / YouTube
A fama de Howard Jr. em Hollywood decolou depois do sucesso de ?Hell?s Angels? e ele chegou a se relacionar com grandes estrelas do cinema da época.
Ekaterina Belinskay/Pexels
Entre as atrizes com quem Howard se envolveu estão Ava Gardner, Katharine Hepburn (foto) Ginger Rogers, Bette Davis e Lana Turner, além de ter sido casado com Jean Peters, de 1957 a 1971.
MGM Domínio Público
Apaixonado por aviões, Howard se dedicou a aprender sozinho sobre engenharia e desenvolveu seu primeiro avião em 1935, o ?H-1?, já por sua empresa própria, a Hughes Aircraft.
Reprodução / Instagram
Já no primeiro voo, Howard quebrou o recorde mundial de velocidade ao atingir 566 km/h. Em 1937, outro recorde, dessa vez de tempo de voo: foi de Los Angeles até Newark (Nova Jersey) em 7 horas e 28 minutos!
SevenStorm JUHASZIMRUS por Pexels
Ainda em 1937, Howard Jr. foi eleito o melhor aviador do mundo e ganhou uma honraria do presidente Roosevelt, na Casa Branca dos EUA.
Sachith Ravishka Kodikara/Pexels
Incansável, Howard estabeleceu mais um recorde mundial: em 1938, deu a volta ao mundo em 3 dias, 19 horas e 17 minutos, metade do tempo anterior!
Reprodução / Instagram
Durante a 2ª Guerra Mundial, Howard desenvolveu o ?H-4 Hércules?, um hidroavião gigantesco considerado o de maior envergadura de todos os tempos!
Reprodução / Instagram
Após muitas conquistas na vida e de ser considerado um dos homens mais ricos do mundo, Howard Jr. começou a sofrer com vícios de drogas e viu se agravar sua fobia por germes, condição herdada de sua mãe.
Reprodução / Instagram
Ironicamente, Howard Jr. morreu a bordo de um avião, enquanto era transportado para Houston, para um tratamento médico.
Imagem de Christian Georg Sulzer por Pixabay
A vida agitada de Howard Hughes já inspirou diversas obras cinematográficas. Entre elas, ?O Aviador?, filme do aclamado diretor Martin Scorsese.
Reprodução / Instagram
O filme, lançado em 2004, trouxe Leonardo DiCaprio no papel principal, custou cerca de 110 milhões de dólares para ser feito e faturou pouco mais de 210 milhões no mundo todo.
Filme O Aviador - Leonardo DiCaprio
Além disso, o filme foi indicado para 11 Oscars e ganhou 5, incluindo de Melhor Atriz Coadjuvante para a Cate Blanchett (foto) no papel de Katharine Hepburn, uma das estrelas com quem Howard Jr. se relacionou.