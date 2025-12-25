Barreira natural, vedação e artesanato: descubra as funcionalidades das rolhas
Por Flipar
Civilizações antigas, como os egípcios, gregos e romanos, já utilizavam a cortiça para diversas finalidades, incluindo vedar recipientes e fabricar artefatos.
O uso de rolhas de cortiça para vedar vinhos só se tornou eficiente com a padronização da garrafa de vidro, a partir do século XVII.
Até meados do século XVII, os viticultores franceses não utilizavam rolhas de cortiça, mas antes de madeira, envoltas em panos de cânhamo impregnados de óleo, por vezes, seladas com cera.
O inventor das tampas feitas de cortiça é desconhecido, sendo que a tradição popular atribui a invenção ao monge beneditino Dom Pérignon, já nos finais do séc. XVII, para arrolhar garrafas de champanhe.
Inicialmente, as rolhas eram cônicas, facilitando a sua introdução nos gargalos. No século XIX, surgiram os equipamentos que permitiram a produção e o uso do formato cilíndrico, que é o mais comum atualmente.
A cortiça é extraída da casca do sobreiro, uma árvore típica da região mediterrânea. Portugal é um dos maiores produtores mundiais de cortiça, com extensas florestas de sobreiros.
O país se tornou um centro de produção em larga escala de rolhas de cortiça nos séculos XVIII e XIX, o que contribuiu para o desenvolvimento e a disseminação do uso da rolha na indústria vinícola.
As rolhas de cortiça são resistentes à umidade e tardam a deteriorar-se, algo que ajuda no envelhecimento do vinho e proporciona um selo impermeável.
Estas rolhas se associam mais frequentemente aos vinhos de alta qualidade, especialmente porque as alternativas e sintéticas, por sinal mais baratas, usam-se mais comumente nos vinhos de mais baixo custo.
O crescimento do uso da rolha impulsionou a invenção do saca-rolhas. O primeiro saca-rolhas patenteado, em 1795, foi criado pelo reverendo Samuel Henshall, na Inglaterra.
A necessidade de uma ferramenta eficaz para remover as rolhas firmemente encaixadas no gargalo deu origem a diversos modelos e inovações ao longo dos séculos.
A principal inovação de Henshall foi a inclusão de um disco côncavo, atualmente conhecido como "Botão de Henshall", posicionado entre a alça e a espiral. Esse disco tinha duas funções: impedir a perfuração excessiva e garantir a rotação da rolha.
Ainda no século XIX, surgiram as primeiras máquinas para fabricação de rolhas no Reino Unido. Em seguida, vieram as rolhas aglomeradas, feitas com resíduos de cortiça. As de duas peças aumentam a versatilidade e a produção.
A matéria-prima é extraída da casca do sobreiro sem danificar a árvore, em um ciclo que se repete a cada nove ou dez anos. A primeira extração só ocorre quando a árvore atinge cerca de 25 anos de idade.
Em vasos de plantas, as rolhas podem estar presentes, porém o motivo não é estético, mas sim uma série de vantagens que a cortiça pode trazer ao substrato. Afinal, pode agir como uma barreira natural para afastar pragas e mosquitos do solo.
Dessa forma, as rolhas de cortiça natural ajudam a regular a umidade, melhoram a oxigenação da terra e contribuem para a drenagem. Algo fundamental para evitar o excesso de água e o risco de apodrecimento das raízes.
Rolhas podem ser usadas como protetoras para os pés de móveis, cadeiras e vasos, prevenindo riscos no chão e outras superfícies.
A cortiça é porosa e absorve a umidade e odores. Colocar rolhas em gavetas, armários e geladeiras ajuda a combater o mofo e o mau cheiro.
A maleabilidade e a textura da cortiça a tornam ideal para uma variedade de projetos artesanais, que podem ser feitos em casa com ferramentas simples como estilete e cola quente.
Além de serem uma forma de reutilizar e reciclar um item que seria descartado, a cortiça é versátil, fácil de manusear e tem uma textura natural que adiciona um toque rústico e aconchegante às peças.
Entre as opções de artesanato com rolhas, estão tapetes ou descansos de panela, murais de recados, ímãs de geladeira e placas decorativas.
Além disso, rolhas podem se transformar em vasinhos, quadros, molduras, chaveiros, marcadores de lugar, guirlandas e enfeites de Natal.
Além da função prática, a rolha possui um valor simbólico, representando a tradição e a experiência de abrir uma garrafa de vinho.