Conheça Giethoorn, a pitoresca cidade holandesa sem automóveis
Por Flipar
Giethoorn tem 2,9 mil habitantes e encontra-se à beira de um pântano na província de Overijssel, cerca de 90 minutos de Amsterdã.
Huji /Wikimédia Commons
Acessível apenas de barco, a cidade é conhecida como a "veneza holandesa", por ter cerca de 90km de canais e 180 pontes que ligam casas, restaurantes, hotéis e museus.
PhotoBobil/Wikimédia Commons
A cidade também ganhou fama na década de 1950, quando o cineasta holandês Bert Haanstra filmou a comédia Fanfare no município.
Reprodução do Facebook Don Pintor
Por lá, até o correio é entregue via embarcações. Já os visitantes necessitam estacionar seus carros fora de cidade e alugar barcos para explorar os pontos turísticos.
Reprodução do Facebook Don Pintor
De acordo com os moradores, o som mais alto que os turistas e residentes irão ouvir em Giethoorn serão o nadar e grasnar dos patos.
Reprodução do Facebook Don Pintor
Fundada no século XIII, Giethoorn foi determinada pela geografia e pelos cursos de água que atravessam a região, na província de Overijssel.
Reprodução do Flickr Manuel Barroso
Ela surgiu em um pântano, e os primeiros habitantes construíram suas casas sobre pequenas ilhas, conectadas por uma rede de canais.
Reprodução do Flickr Manuel Barroso
Existe, por lá, a regulamentação de que nada pode ser construído no chão. O intuito veio do desejo de preservar o equilíbrio natural da região e manter a paisagem intacta.
Reprodução do Flickr Tran Hai
Esse aspecto faz com que o caráter único da cidade seja preservado, com suas construções sendo feitas sobre as águas, sem a presença de estradas ou veículos.
Reprodução do Flickr Tran Hai
Por não ter ruas tradicionais, a principal forma de transporte em Giethoorn é o barco. Tanto moradores quanto turistas se deslocam por meio de pequenas embarcações que percorrem os canais.
Reprodução do Flickr Tjebbe
Os barcos são usados ??para tudo, desde o transporte diário e compras até mesmo serviços essenciais como a entrega de mercadorias.
Reprodução do Flickr Tab
As casas são conectadas por pontes de madeira e trilhas pedestres. Além disso, as bicicletas também são populares em Giethoorn, com algumas ciclovias ao longo dos canais.
Reprodução do Youtube canal Europa acompañada
Atualmente, Giethoorn tem pouco mais de 2.600 habitantes e recebe anualmente milhares de turistas, que têm o interesse ?em viver a experiência de uma cidade sem ruas tradicionais.
Reprodução do Youtube canal Europa acompañada
O nome "Giethoorn" significa "chifre de cabra" devido aos muitos ossos de cabras encontrados quando os primeiros colonos chegaram, sugerindo uma criação de cabras que morreu durante a inundação.
Reprodução do Flickr huiling li
A vila cresceu no século XVII com a exploração da turfa, um material que se tornaria um combustível natural importante. O processo de escavação para extraí-lo criou os canais e lagos, que moldam a paisagem em um terreno pantanoso.
Reprodução do Youtube
Vale destacar que canais de Giethoorn congelam durante o inverno, quando as temperaturas estão suficientemente baixas.
Reprodução do Youtube
Por fim, o ritmo desacelerado permite que as pessoas conectem-se umas com as outras. Elas também podem ter uma relação mais íntima com o ambiente, aos criar laços mais duradouros.