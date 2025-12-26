Turbinas eólicas ameaçam e causam morte de morcegos
Por Flipar
Pesquisas recentes mostram que o impacto físico das pás é o principal motivo das mortes, e não as mudanças de pressão do ar. A cientista Winifred Frick defende que a operação dos parques eólicos seja revista para reduzir os riscos.
Imagem gerada por i.a
Embora essencial na transição energética, a energia eólica precisa ser mais sustentável. Medidas como desligamento temporário das turbinas e sensores que detectam morcegos já demonstraram reduzir significativamente a mortalidade.
Imagem gerada por i.a
Morcegos são os únicos mamíferos voadores. Eles, geralmente, causam medo nas pessoas. Parte por causa de seu aspecto de ratazana com asas, parte por causa da cultura que associa morcegos a vampiros. Veja algumas curiosidades sobre esta espécie tão temida.
Julia Schwab pixabay
Às vezes eles surpreendem. Em meados de 2022, funcionários da Biblioteca Pública de Camas, no estado de Washington (EUA), tomaram um susto quando arrumavam livros nas estantes. Um morcego estava dormindo numa prateleira.
reprodução facebook
Curiosamente, por uma incrível coincidência, o animal estava bem ao lado do livro que se chama "Bats at the Library" ("Morcegos na Biblioteca") . O registro foi feito pelo portal The Dodo.
reprodução facebook
O maior morcego do mundo é o dourado-filipino. Ele chega a ter um metro de altura e 1,70 metro de comprimento com as asas abertas.
Twitter @CNNBrasil
Mas, apesar da aparência aterrorizante, o morcego-dourado-filipino é inofensivo para os seres humanos. Ele só se alimenta de frutas. Este morcego consegue voar a 1.100 metros de altitude
Latorilla at English Wikipedia
Outro morcego enorme é o Morcego-Gigante-Australiano: mais de 30 cm de altura, 1,50 metro com asas abertas. Ironicamente também inofensivo aos seres humanos. Mas quem chegaria perto?
Imagem de Reprodução copiada do site noticias.r7.com
Já o menor morcego do mundo é o Nariz-de-Porco-de-Kitti, que, por sinal, é o menor mamífero do planeta. Ele é encontrado na Tailândia e em Myanmar. Tem apenas 3 cm de envergadura e pesa 2 gramas.
reprodução portaldosanimais.com.br
A maioria dos morcegos é frugívora, ou seja, se alimenta de frutos. Há também espécies que comem insetos ou pequenos vertebrados.
paislie/Pixabay
Por se alimentarem de insetos, os morcegos acabam fazendo um controle de pragas urbanas, como moscas e mosquitos.
Yotube Canal NATUREZA VIVA
Das 1.100 espécies catalogadas, apenas três se alimentam de sangue.São os morcegos-vampiros, divididos em três espécies pela América (do México ao Brasil, Chile e Argentina).
Acatenazzi - Wikimédia Commons
Eles atacam, principalmente, porcos. Mas também são perigosos para o gado. Dificilmente avançam em seres humanos, pois percebem a ameaça quando dão voos rasantes para verificação de território.
Uwe Schmidt wikimedia commons
Apesar do mito popular, os morcegos não são cegos. Sua visão só permite enxergar em preto e branco. Porém a capacidade de visão dos morcegos é perfeitamente adaptada para locais de pouca luminosidade.
Joca Moreira - Flickr
Mas os morcegos não dependem da visão para se deslocar. Sua principal fonte de orientação é a ecolocalização, uma espécie de radar natural. Eles emitem sons através dos focinhos grandes e dobrados. Algumas espécies alteram o formato da orelha para captar sinais.
Twitter @bat1kgenomes
É possível encontrar morcegos em todo o planeta, menos nos polos. Mas a maioria vive na América do Sul e na América Central.
Imagem de BTS-BotrosTravelSolutions por Pixabay
A asa do morcego é formada principalmente por três dedos (terceiro, quarto e quinto) que dão suporte a um tecido suave - a membrana alar - empregada no voo. São asas macias e quentes.
Fritz Geller -Grimm wikimedia commons
Os predadores dos morcegos são corujas, gaviões, a ave anu-branco e até mesmo morcegos carnívoros. E, nos ambientes urbanos, os gatos têm matado muitos morcegos.
Michael Pennay - Wikimédia Commons
E se você acha que esses morcegos são feios, olha só o Morcego Nariz-de-Folha. É considerado o mais feio do planeta. Só que esse focinho horroroso é ótimo para a localização, pois facilita a emissão do som. Ele foi encontrado no Vietnã.
reprodução biorritmo
Os morcegos estão entre os animais mais antigos da terra. O fóssil do mamífero mais antigo encontrado data de aproximadamente 50 milhões de anos.
Youtube/ Manimais
Os morcegos são importantes para a preservação das florestas. Eles podem espalhar sementes por centenas de quilômetros, através de seus excrementos! Como as abelhas, os morcegos também são polinizadores.
Imagem de R N por Pixabay
Em locais e épocas com baixa oferta de alimentos, os morcegos conseguem hibernar por três meses até que o tempo melhore e eles voltem a encontrar presas e frutos. Eles reduzem a temperatura corporal e os batimentos cardíacos para sobreviver no período.
Aperture Photo - Flickr
Há muito, os morcegos inspiram a arte e a cultura. O super-herói Batman é o homem-morcego, que enfrentou o medo desses animais e passou a se inspirar neles.
Divulgação fotografia.folha.uol.com.br
?Por que um morcego? Porque eu temo morcegos, e eu transformarei o meu medo, no medo deles!? (Bruce Wayne, em "Batman Begins", 2005).
Divulgação cineset.com.br
Drácula também se transforma em morcego. Mais uma associação da figura mítica do vampiro com o mamífero voador.
1zoom.me/pt/wallpaper
Para fechar, mais algumas curiosidades: os morcegos não apenas voam, mas também andam e até correm.
Youtube/ PeritoAnimal
Eles vivem em cavernas, tocas, buracos, troncos ocos de árvores. Muitas vezes, saem em revoada, centenas e até milhares ao mesmo tempo.
Sandy Frost - Flickr
Eles ficam de cabeça para baixo porque é a posição mais prática para alçar voo. E se enrolam nas asas porque assim mantêm o corpo aquecido enquanto dormem.
j.koelho - Flickr
E você? Tem medo de morcegos ou reagiria com calma se encontrasse um na sua casa?