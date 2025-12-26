Holografia e tradução simultânea: especialistas preveem futuro hipertecnológico para shows
A estrutura é impressionante: tela LED de 16k, 15 mil m² e 160 mil alto-falantes!
Avaliada em US$ 2,3 bilhões, a arena representa o futuro dos shows ? porém, viável apenas para poucos, devido aos custos altíssimos.
Por conta disso, especialistas afirmam que esse tipo de estrutura é inviável no Brasil e em grande parte do mundo. As informações são do jornal O Globo.
O espetáculo ?ABBA Voyage?, que acontece em Londres desde 2022, usa "avatares interativos" e custou US$ 175 milhões para ser criado.
Outros especialistas do setor apostam que os óculos de realidade aumentada, integrados ao celular, permitirão experiências personalizadas nos shows.
"Os óculos de realidade aumentada podem criar camadas visuais interativas e personalizadas, como dar a letra da música traduzida ou a história da banda e efeitos visuais individuais", afirmou Rafael Lazarini, vice-presidente da produtora Live Nation para a América Latina.
Outra evolução que deve ocorrer são as telas 3D semelhantes às de painéis digitais de Tóquio e Nova York, que poderiam trazer efeitos visuais impressionantes, como instrumentos "saindo" da tela.
Batman Zavareze, diretor de arte de grandes artistas brasileiros, acredita que, em breve, as telas serão substituídas por projeções holográficas avançadas.
"A gente não vai mais precisar de uma tela física, ela vai se abrir de forma etérea, em camadas. O mais próximo disso é a holografia, mas uma holografia que ainda vai ser inventada", afirmou ele.
A Sphere, em Las Vegas, foi inaugurada em 29 de setembro de 2023. Os primeiros vídeos viralizaram nas redes sociais e deixaram muitos internautas impressionados.
Tem 112 metros de altura e 157 metros de largura em seu ponto mais amplo. É considerada a maior estrutura esférica do mundo.
Todos os assentos têm acesso à internet de alta velocidade, e 10 mil assentos incorporam tecnologia háptica, o que significa que eles podem vibrar e simular movimentos, aumentando a sensação de imersão.