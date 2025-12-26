Maior túnel urbano do Brasil também conecta a maior ponte do país
Por Flipar
Mesmo sendo o maior túnel urbano de transporte do Brasil, os 3,3 km de extensão do Prefeito Marcello Alencar são fichinha perto dos maiores túneis do mundo.
Tapani Hellman/Pixabay
Além dele, tem o Yamate Tunnel, em Tóquio, no Japão, com seus 18,2 km de extensão.
Wikimedia Commons/PekePON
Também conhecido como C2, ele atravessa bairros movimentados como Shinjuku, Shibuya, Ikebukuro e Shinagawa.
Reproduc?a?o/YouTube
As obras ocorreram entre os anos 1990 e 2010, enfrentando desafios como grande quantidade de estruturas subterrâneas já existentes e necessidade de operar abaixo de áreas populosas sem comprometer o funcionamento da cidade.
Wikimedia Commons/PekePON
Apesar de a extensão total ser menor que outros (12 km), o Túnel de Boston (ou "The Big Dig"), nos Estados Unidos, é um dos projetos urbanos subterrâneos mais complexos já feitos.
Wikimedia Commons/Rene Schwietzke
Estimado em US$ 2,8 bilhões em 1985, o custo final com impostos e juros de empréstimos totalizou uma cifra impressionante de mais de US$ 22 bilhões a US$ 24 bilhões ? o projeto rodoviário mais caro na história dos Estados Unidos.
Wikimedia Commons/ArnoldReinhold
Apesar das controvérsias e do custo, o "Big Dig" conseguiu atingir seu objetivo principal: reduziu significativamente o congestionamento no coração de Boston e criou um novo e valioso espaço verde (o "Greenway") onde antes havia concreto e poluição.